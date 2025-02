BMW Serie 1 si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua storia con una rivoluzione che coniuga tradizione e innovazione. Nel 2025, questo iconico modello segnerà il ritorno alla trazione posteriore, abbandonando definitivamente la configurazione anteriore introdotta nel 2019, e sposerà una filosofia completamente elettrica grazie alla piattaforma avanzata Neue Klasse.

BMW Serie 1,passaggio ai motori elettrici

La nuova architettura sarà progettata per ospitare esclusivamente motori elettrici di sesta generazione, promettendo prestazioni all’avanguardia e un’efficienza senza precedenti. Le configurazioni disponibili offriranno opzioni con uno o più motori, fino a quattro unità elettriche. Il motore anteriore, ottimizzato per le manovre a bassa velocità, avrà una potenza compresa tra 160 e 241 cavalli, mentre quello posteriore, cuore pulsante del sistema, potrà erogare tra 268 e 402 cavalli, garantendo un’esperienza di guida dinamica e coinvolgente.

Contrariamente alla tendenza di alcuni concorrenti come Mercedes e Audi, che stanno riducendo la loro offerta nel segmento compatto, BMW ribadisce l’importanza strategica della Serie 1 come punto di accesso al mondo premium. La scelta di tornare alla trazione posteriore anche nelle versioni monomotore rappresenta un chiaro richiamo al DNA sportivo che da sempre caratterizza il marchio dell’elica.

Ritorno alla tradizione

Questo cambiamento epocale non è solo una sfida tecnologica, ma anche un omaggio alla tradizione. Il debutto della prima Serie 1 completamente elettrica non solo rappresenterà un passo avanti verso la mobilità sostenibile, ma riporterà in auge quella filosofia costruttiva che ha reso celebre BMW nel mondo. Gli appassionati potranno riscoprire il piacere di guida tipico delle vetture a trazione posteriore, questa volta in una veste moderna e sostenibile, aprendo una nuova era per il costruttore bavarese.