Birba, la nuova microcar elettrica del Gruppo DR, segna un punto di svolta nella mobilità urbana. Con una lunghezza di soli 2.980 mm, questa vettura compatta è pensata per rispondere alle esigenze di praticità e sostenibilità delle città moderne. La sua autonomia di 182 km, certificata secondo il ciclo WLTP, la rende ideale per spostamenti quotidiani senza compromessi.

Le dimensioni ridotte di Birba (1.490 mm di larghezza, 1.637 mm di altezza e un passo di 1.960 mm) non solo la rendono perfetta per il traffico cittadino, ma anche per i parcheggi più angusti. Nonostante ciò, offre una capacità di carico sorprendente: ben 700 litri, con una portata massima di 275 kg, un dato impressionante per un veicolo di questa categoria.

Il powertrain di DR Birba

Equipaggiata con un motore elettrico che eroga una potenza massima di 22 kW (30 CV) e una potenza nominale di 14 kW (19 CV), Birba utilizza una batteria LFP (litio-ferro-fosfato) da 13,9 kWh. La ricarica completa avviene in circa 8 ore tramite una presa domestica standard da 1,8 kW, un dettaglio che enfatizza la semplicità d’uso.

Il design essenziale e le linee squadrate di Birba richiamano le celebri kei car giapponesi, offrendo un mix di stile e funzionalità. All’interno, il comfort non è trascurato: dietro al volante multifunzione si trova una strumentazione digitale, mentre un supporto per smartphone al centro della plancia funge da sistema infotainment. Tra le dotazioni di serie spiccano aria condizionata, connessione Bluetooth, radio DAB+, sensori di parcheggio e telecamera posteriore con funzione “Parking Assist".

Tre allestimenti

Disponibile in tre allestimenti – Classic, Sport ed Ego – Birba presenta prezzi di partenza rispettivamente di 12.900, 13.500 e 14.500 euro. Grazie agli incentivi statali, il prezzo può scendere fino a 8.900 euro con rottamazione o 9.900 euro senza. Questo rende il quadriciclo elettrico non solo ecologico, ma anche accessibile a un vasto pubblico. Con Birba, il Gruppo DR dimostra di voler essere protagonista nella rivoluzione della mobilità urbana sostenibile, offrendo una soluzione che combina praticità, economia e tecnologia all’avanguardia.