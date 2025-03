Bertone Runabout: un’icona rinata per il XXI secolo. La casa automobilistica Bertone ha presentato una nuova auto sportiva che combina il fascino del passato con l’innovazione del futuro. Con una produzione limitata a soli 25 esemplari, la Runabout si distingue per i suoi esclusivi fari a scomparsa, un omaggio al design retrò, e sarà disponibile nelle versioni Barchetta e Targa a partire da 350.000 euro.

Al centro di questa creazione troviamo un potente motore V-6 posizionato centralmente, capace di erogare ben 460 cavalli. Questo propulsore non solo garantisce prestazioni elevate, ma offre anche un bilanciamento ottimale dei pesi, esaltando la vocazione sportiva della vettura.

Le caratteristiche della Bertone Runabout

La sua estetica rappresenta un perfetto equilibrio tra tradizione e modernità: il frontale è caratterizzato da una barra DRL integrata, mentre il profilo si distingue per una linea a “L" unica. Il posteriore, invece, sfoggia gruppi ottici circolari inseriti in elementi massicci, accompagnati da prese d’aria strategicamente posizionate per ottimizzare il raffreddamento.

Gli acquirenti avranno la possibilità di scegliere tra due configurazioni: la versione Barchetta, per i puristi, e la Targa, più versatile, dotata di un parabrezza più ampio e di un hard top rimovibile. La gamma cromatica proposta include tre tonalità sofisticate: Rame Antico, Azzurro Mediterraneo e Bianco Perla.

La produzione limitata non solo conferisce esclusività al modello, ma potrebbe anche agevolare l’omologazione dei fari a scomparsa, un elemento di design sempre più raro a causa delle normative di sicurezza. Tuttavia, la disponibilità della Bertone Runabout sui mercati internazionali, inclusi gli Stati Uniti, è ancora in fase di definizione. Le prime consegne sono previste per la metà del 2026, inaugurando la Classic Collection di Bertone, una serie speciale dedicata alla celebrazione della storia del marchio attraverso il connubio tra heritage e tecnologia all’avanguardia.