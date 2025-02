La mobilità elettrica compie un balzo in avanti con l’introduzione delle batterie stato solido, un’innovazione che segna una pietra miliare nel settore. A dare l’annuncio è Siyu Huang, CEO di Factorial Energy, che celebra con entusiasmo questa conquista tecnologica. Mercedes-Benz, leader nell’automotive di lusso, ha integrato con successo questa tecnologia rivoluzionaria in un prototipo della sua ammiraglia elettrica, la EQS.

Questa nuova generazione di batterie utilizza un elettrolita solido al posto di quello liquido, aumentando la sicurezza e consentendo l’impiego di anodi in litio-metallo. Il risultato? Una densità energetica che raggiunge livelli senza precedenti, fino a 450 Wh/kg. Questo sviluppo rappresenta una collaborazione strategica tra Mercedes-Benz e la sua divisione AMG High Performance Powertrains, trasferendo tecnologie dalla Formula 1 ai veicoli di serie.

Markus Schäfer, Chief Technology Officer di Mercedes-Benz Group AG, sottolinea come questa innovazione non solo migliori le prestazioni, ma contribuisca anche a un futuro più sostenibile. Le batterie stato solido offrono numerosi vantaggi: maggiore densità energetica, riduzione del peso complessivo e un sistema intrinsecamente più sicuro grazie all’assenza di elettroliti infiammabili.

Test rigorosi condotti presso il centro di competenza di Stoccarda hanno validato il pacco batterie brevettato, ora integrato nel prototipo della EQS. Questo traguardo non solo consolida il ruolo di Mercedes-Benz come pioniere nell’innovazione, ma apre la strada a una nuova era per la mobilità elettrica. Grazie a questa tecnologia, i veicoli elettrici diventano più efficienti, sicuri e performanti, rispondendo alle esigenze di un mercato sempre più orientato alla sostenibilità.