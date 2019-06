Free2Move Rent approda in Italia

Il Marchio dedicato alla nuova mobilità dà un tocco in più di innovazione per il noleggio a breve termine, infatti la piattaforma con questo nuovo servizio Rent permetterà ai privati e alle aziende di noleggiare 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 i veicoli dei marchi Peugeot, Citroën, DS Automobiles, Opel e Vauxhall. Tutto questo avverrà su un’unica piattaforma digitale che permetterà dal proprio smartphone di poter gestire sia la prenotazione del veicolo ma anche interagire con esso: dall’apertura degli sportelli fino a metterlo in moto e ovviamente decidere quando terminare il noleggio.

Questo servizio è già presente in Francia e mira ad espandersi progressivamente in molti paesi dell’Europa; l’Italia insieme a Germania, Belgio, Spagna, Portogallo, Austria, Paesi Bassi e Regno Unito sono le nazioni dove il Marchio punta maggiormente ad espandersi. Per sviluppare una strategia di mercato che porti seri benefici, Free2Move Rent mira alla semplicità soprattutto per quel che riguarda la sfera del cliente; non a caso il gruppo PSA ha acquistato la startup TravelCar molto famosa per la sua competenza digitale nel noleggio auto, che ha dato un serio contributo allo sviluppo e messa in atto del progetto.

Con circa 1300 agenzie, Free2Move Rent avrà una fitta rete sparsa in tutta Europa, capace di mettere a disposizione entro la fine del 2019 oltre 20.000 autovetture e veicoli commerciali, il che offre un’ottima prospettiva in ottica di noleggio locale. Un’altra nota positiva per quanto riguarda il noleggio è sicuramente il fatto che il servizio Rent permetterà ai propri clienti di beneficiare di un’assicurazione optional, adatta anche ai giovani guidatori, di una franchigia ridotta e di assistenza stradale.