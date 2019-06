FCA Bank e Leasys: il futuro della mobilità prende forma

La mobilità in Italia sta attraversando una vera e propria rivoluzione di cui FCA Bank e la sua controllata Leasys risultano tra le maggiori protagoniste, grazie alla nuova mobility a 360°. L’evento “Living Mobility – da un’ora a una vita intera” che si è svolto nella sede di Leasys a Roma Eur “Arte 25”, è stato scelto da FCA Bank per presentare il futuro della di Leasys, vero pioniere nel settore della mobility. La controllata di FCA Bank ha come ambizioso obiettivo quello di fornire una gamma di servizi di mobilità sempre più vasta e completa nei confronti di una clientela esigente che risulta orientata verso soluzioni su misura.

Durante l’incontro avvenuto nella Capitale sono state presentate due importanti novità offerte da FCA Bank tramite Leasys: parliamo dei Leasys Mobility Store a cui si affianca l’inedita iniziativa sviluppata con Amazon.it e dedicata al noleggio a breve termine. In seguito all’acquisizione di WinRent avvenuta nell’ottobre del 2018, Leasys ha potuto integrare e completare la propria offerta di servizi con i Leasys Mobility Store, capaci di dare forma al concetto di “Living Mobility“.

I Leasys Mobility Store sono dei punti fisici dove la clientela di Leasys può recarsi per scoprire tutte le soluzioni di mobilità proposte dall’azienda grazie all’aiuto di consulenti specializzati. In questi ambienti il cliente può trovare le offerte che più gli si addicono dedicate al noleggio a breve, medio e lungo termine, ma anche al car sharing peer to peer, all’acquisto dell’usato, senza dimenticare l’assistenza, le soluzioni di mobilità elettrica e i servizi finanziari e assicurativi. I Moboility store vantano una diffusione capillare che può contare su ben 100 punti fisici operativi sparsi in tutta la penisola e una flotta di oltre 5.000 vetture per il noleggio a breve/medio e a partire dal 2020 anche per il car sharing.

Obiettivi ambiziosi

L’obiettivo di Leasys è quello di raggiungere quota 400 punti fisici nel nostro paese con oltre 12.500 vetture, mentre nel 2021 punta di espandersi nel Vecchio Continente con 1.200 Mobility Store e circa 35.000 veicoli. All’interno degli Store la clientela potrà usufruire di nuove ed interattive soluzioni tecnologiche come ad esempio i totem multimediali capaci di aiutare il cliente a conoscere le diverse forme di mobilità proposte. Sarò possibile inoltre approfondire le offerte, simulare preventivi e comparare prodotti e servizi, non mancherà ovviamente la già citata possibilità di richiedere supporto e informazioni aggiuntive dai consulenti specializzati che si trovano nella struttura. I Leasys Mobility Store potranno infine contare anche sulla presenza di punti di ricarica per i veicoli elettriche supporteranno l’evoluzione ecosostenibile del parco auto di Leasys.

Per quanto riguarda la collaborazione con Amazon.it, Leasys proporrà alla clientela, nei mesi di giugno e luglio, un voucher acquistabile su Amazon per 3 giorni di noleggio a tariffa fissa di 9,99 euro al giorno (per un totale di 29,99 euro) per qualsiasi vettura in flotta, che potrà essere utilizzato entro il 27.07.2019 presso tutti i Leasys Mobility Store presenti nella nostra penisola.