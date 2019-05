Hyundai Freetime: noleggio per accessori originali

Si chiama Hyundai Freetime, il servizio di noleggio on-demand presentato da Hyundai Italia per gli accessori originali del Marchio coreano. Questa soluzione è stata pensata per tutti coloro che hanno la necessità di avere a disposizione o di sfruttare degli accessori per la propria vettura per un tempo limitato, ma non ne hanno la possibilità perché non hanno uno spazio di deposito o perché in previsione di un utilizzo limitato a pochi momenti, hanno paura di fare l’acquisto.

Hyundai Freetime è un programma e un servizio innovativo, il primo nel suo genere in Italia a essere lanciato da una casa automobilistica, si avvicina ai numerosi servizi aftermaker che Hyundai rende disponibili ai propri clienti, nella visione di un soddisfacimento completo di ogni tipologia di desiderio e richiesta. Questo servizio è destinato alle vetture presenti in gamma Hyundai, dalla i20, ix20, i30, passando per la Kona, ix35, Tucson e Santa Fe. I possessori di Hyundai possono noleggiare accessori originali, sfruttandoli in base alle proprie necessità.

Scelta Hyundai racchiusa in pacchetti

Sono a disposizione diversi pacchetti pensati per rispondere ai bisogni più disparati: il Kit Avventura Invernale include Barre Porta-tutto e Porta Sci; il Kit Emozioni in Bicicletta (Barre Porta-tutto e Porta Bici); o il Kit Carico Extra (Barre Porta-tutto e Box Tetto). I costi partono da 20 euro per un noleggio della durata di un weekend (manodopera esclusa). A tutti i pacchetti si possono inoltre aggiungere i tappeti in gomma e la vasca per il baule.

Per dare il via alla procedura di noleggio è semplice, basta indirizzarsi sul sito ufficiale di Hyundai alla sezione Hyundai Freetime, e successivamente selezionare il pacchetto interessato. Dopo di che bisogna inserire le date di inizio e di termine del noleggio e la propria località. Il sistema mostrerà il concessionario Hyundai più vicino per completare il noleggio e fissare il montaggio dell’attrezzatura. In alternativa i clienti possono compilare un form per essere poi contattati dallo Hyundai Customer Care Center.