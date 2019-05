Suzuki: nuovi preventivi online per la manutenzione

Il mondo Suzuki amplia il suo ventaglio di opportunità per quanto riguarda la manutenzione dei propri veicoli, assicurando così una maggiore cura e una maggiore dedizione e trasparenza per i clienti della Casa di Hamamatsu. Per raggiungere questi obiettivi, Suzuki tramite il suo portale ufficiale aggiunge quindi nuove funzioni, che migliorano la sezione Manutenzione rendendola più completa e, al tempo stesso, facile e semplice da utilizzare.

A partire dal mese di maggio, la sezione Manutenzione consente agli utenti di ottenere un preventivo su misura per gli interventi periodici presso la Rete di assistenza Suzuki. Al cliente basterà indicare il modello, la versione, lo status di manutenzione e il Centro Autorizzato dove vuole andare, in questo modo avrà un’indicazione precisa del costo totale preventivato, che comprende anche la manodopera e l’olio. Il riepilogo potrà essere poi scaricato e stampato per propria comodità. Nel preventivo ci sarà il costo totale dell’operazione, comprensivo di IVA; in aggiunta ci saranno, proprio per favorire la chiarezza e la trasparenza: dettaglio del prezzo dei ricambi, il costo della manodopera con la relativa quantità oraria, l’esborso per i lubrificanti con la specifica dei litri impiegati e l’elenco di tutte le altre operazioni programmate per l’intervento. Vengono esclusi da questo riepilogo le spese relative a eventuali elementi soggetti a usura, come per esempio la batteria e le pastiglie dei freni, o quelle imputabili a ulteriori interventi necessari o richiesti dall’utente stesso.

A garanzia della grande cura che Suzuki pone verso i suoi prodotti, ogni auto è sottoposta a 23 controlli gratuiti, finalizzati all’ottenimento dello status migliore affinché il veicolo sia sempre in condizioni eccellenti per affrontare viaggi ed operazioni anche di lungo percorso. Inoltre, dal terzo e fino all’ottavo anno, effettuando un tagliando presso la Rete Ufficiale, al cliente Suzuki viene offerto un anno di Assistenza Stradale gratuita Road Assistance.