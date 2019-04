Toyota Proace City: si prepara al debutto

Toyota rilancia nel settore dei veicoli commerciali con il nuovo Proace City che farà il suo debutto ufficiale il 30 aprile nel Commercial Vehicle Show di Birmingham. Questo nuovo arrivato nella gamma commerciale delle Tre Ellissi sfrutta la partnership con il Gruppo PSA, e si affianca al Proace ed al pick-up Hilux, per consentire al brand nipponico di raggiungere le 900 mila unità sul mercato europeo entro il 2021.

Il nuovo Proace City verrà proposto in due diverse lunghezze (short da 4,4 metri e Long da 4,7 metri), mentre la versione passeggeri sarà disponibile con 5 e 7 sedili su entrambe le varianti. La capacità di carico sarà pari a un volume massimo di 3,3 m3 (versione Short) e 4,3 m3 (versione Long con Smart Cargo). La zona posteriore presenta per la versione Furgone 2 porte asimmetriche, mentre per la variante Passenger un portellone singolo con apertura verticale finestrato. Inoltre, la portata utile di 1 tonnellata, per la versione Long, è una delle migliori della categoria.

Sotto pelle non mancano motorizzazioni benzina e diesel capaci di soddisfare la clientela più disparata; infatti, il ventaglio delle potenze va dai 75 ai 130 cavalli, mentre le trasmissioni sono sia manuali, a 5 o 6 rapporti, che automatica ad 8 marce.

La praticità del veicolo in questione è data anche dalla possibilità di scegliere tra i due sedili anteriori e quello passeggero a due posti che, con il sistema Smart Cargo, si può sollevare aumentando il volume e la lunghezza dell’area di carico, rispettivamente, di 0,4 m3 e di 1,3 metri. Inoltre, nella variante per il trasporto passeggeri sarà possibile scegliere sull’alto di gamma l’optional di un tetto panoramico con compartimenti di stivaggio in stile aeroplano e una struttura ‘galleggiante’ a forma di arco che insieme totalizzano una capacità di 74 litri, accessibili dalla seconda fila di sedili e dal portellone posteriore.