Avis Intermobility, pone le basi per la mobilità del futuro

Avis Intermobility è il nome dell’innovativo progetto di Avis Budget Group Italia che punta a gettare le basi ad una mobilità urbana sostenibile ed intelligente. Presentato a Milano da Gianluca Testa, Managing Director Italia, Spagna e Portogallo di Avis, questo progetto si caratterizza per le sue nuove soluzioni che permetteranno di sviluppare un’intermobilità urbana dedicata alle amministrazioni comunali delle più grandi città italiane che ha come obiettivo raggiungere un modello di riferimento nel campo della smart mobility.

Cuore pulsante di Avis Intermobility è la Avis App capace di offrire alla clientela un’esperienza di noleggio altamente personalizzabile, a cui viene abbinato un sistema di “intermobility” sviluppato per Milano che prevede l’introduzione di flotte di veicoli ibridi ed elettrici. L’uso dell’App permetterà di noleggiare un’auto in modo semplice tramite l’uso del proprio smartphone che permetterà il controllo in ogni momento della propria esperienza di noleggio, dall’inizio fino alla fine del processo.

“Il nostro obiettivo è di generare soluzioni di mobilità intelligenti nelle principali città italiane – ha dichiarato Gianluca Testa, Managing Director Italia, Spagna e Portogallo di Avis Budget Group – E’ un obiettivo che prevede il dialogo e la collaborazione con i principali Comuni italiani che sono in prima linea nella gestione della complessità delle città e nella realizzazione delle politiche pubbliche per la mobilità sostenibile del futuro. Oggi abbiamo presentato le condizioni in termini di flotta sostenibile, infrastruttura fisica e digitale, nonché di servizio per il cliente che consentono di passare alla realizzazione della visione già molto avanzata di Milano”.

A queste novità si aggiunge l’inaugurazione di un nuovo Flagship Store presso la Stazione Centrale di Milano, punto strategico per il collegamento tra le varie zone del centro e gli aeroporti della città meneghina. Il nuovo Store presente alla stazione di Milano Centrale mette a disposizione della clientela postazioni di prenotazione, un’area specifica per la promozione di prodotti e servizi dedicati alla mobilità e addirittura due tablet che i clienti possono sfruttare per scoprire le novità e le soluzioni specifiche per la mobilità di Avis, inoltre sarà possibile redigere preventivi o iscriversi ai programmi loyalty come Avis Preferred.