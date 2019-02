Peugeot al Transpotec con il nuovo Partner ed Expert

Mezzi pesanti e commerciali in vari allestimenti, ma anche servizi per l’autotrasporto e tutto il mondo dell’aftermarket, questo è Transpotec Logitec, che si terrà a Verona dal 21 al 24 febbraio. Un evento dove Peugeot in Italia, fortemente impegnata nell’opera di “ringiovanimento” del parco dei veicoli commerciali nel nostro paese e che ha chiuso l’annata precedente con quasi 14 mila unità immatricolate ed una quota cumulata del 7,6%, espone due mezzi importanti come il Partner e l’Expert.

Il primo da oltre vent’anni affianca molti professionisti ed è apprezzato per la sua robustezza e per la versatilità delle sue configurazioni. Eletto International Van Of The Year 2019, è basato sulla nuova piattaforma EMP2 e introduce per la prima volta nel segmento il Peugeot i-Cockpit, vanta anche importanti sistemi di assistenza alla guida (ADAS) ed è disponibile nelle varianti a passo corto da 4,40 m e a passo lungo da 4,75 m. Inoltre, può contare su nuove motorizzazioni omologate Euro 6.2 ed in linea col nuovo protocollo WLTP e su equipaggiamenti inediti progettati per facilitare la vita dei professionisti del lavoro.

Il nuovo Partner può anche vantare l’indicatore di sovraccarico, che permette di sapere in tempo reale se si sia entro la portata massima del veicolo, preservando così le caratteristiche di guidabilità e di sicurezza del mezzo, ed il Surround Rear Vision, un sistema che, con l’ausilio di telecamere posteriori e laterali, permette di aver adeguata visibilità nelle zone cieche attorno al veicolo.

Forte di 25 versioni complessive, e di motorizzazioni Diesel BlueHDi con potenze di 75, 100 e 130 CV, quest’ultimo disponibile anche in abbinamento al nuovo cambio automatico EAT8 ad otto rapporti, risponde ad ogni esigenza.

Nello specifico, Peugeot ha deciso di esporre a Transpotec Logitec il Nuovo Partner nella versione Asphalt con carrozzeria Long e motore BlueHDi 100 S&S con l’aggiunta di optional qualificanti come i cerchi in lega da 16”, il pack vano di carico, la protezione aggiuntiva sotto il motore, il rivestimento TPO nei posti anteriori, il climatizzatore automatico, il keyless access, ma anche il Pack Connectivity plus ed il pack Safety plus, il wireless smartphone charging.

L’altro protagonista del Brand del Leone a Verona sarà il Peugeot Expert, anch’ esso sviluppato sulla piattaforma modulare EMP2, spinto da motorizzazioni diesel BlueHDi con potenze da 95 a 180 CV, e disponibile anche con il cambio automatico EAT6.

Capace di trasportare fino a 1.400 kg, è proposto in 3 differenti lunghezze: dall’inedita versione Compact di appena 4,61 metri, passando per la variante Standard di 4,96 metri, fino ad arrivare alla Long da 5,31 metri. Inoltre, è al vertice del suo segmento grazie a diversi sistemi di aiuto alla guida (ADAS) ed alle 5 stelle ricevute nei testi EuroNCAP.

Al Transpotec Logitec Peugeot presenterà un Expert nella versione Premium con lunghezza Standard e motore BlueHDi 120 integrato da diversi accessori.