Gruppo Volkswagen: il primo semestre del 2023 si conclude con solidi risultati

Nel corso del primo semestre del 2023, il Gruppo Volkswagen ha dimostrato una performance robusta, registrando un significativo aumento del fatturato e un solido utile operativo. Questi risultati si sono dimostrati in linea con l’impostazione strategica value over volume, annunciata nel corso dell’ultimo Capital Markets Day a giugno.

La strategia del gruppo tedesco relativa ai veicoli completamente elettrici ha mostrato un notevole avanzamento, con un incremento delle consegne di circa il 50% nel primo semestre dell’anno rispetto allo stesso periodo del 2022. In Europa, le consegne dei BEV sono addirittura cresciute del 68%, consolidando la posizione del Gruppo VW come leader nel mercato europeo dei veicoli elettrici.

L’azienda, nel corso dei prossimi mesi, si aspetta di dare ulteriore slancio alla propria attività grazie a tempi di consegna sempre più brevi, a un elevato numero di ordini ancora in sospeso (1,65 milioni di veicoli) e a una domanda stabile.

Inoltre, la solida liquidità netta di 33,6 miliardi di euro della divisione auto garantisce al gruppo automobilistico tedesco la forza e la flessibilità necessarie per continuare a investire nelle regioni chiave e nelle aree di crescita.

13,9 miliardi di euro di utile operativo nel primo semestre del 2023

Il Gruppo Volkswagen, nel primo semestre del 2023, ha registrato un utile operativo di 13,9 miliardi di euro, con un incremento di circa il 13%. Questo è corrisposto ad un margine dell’8,9%, superiore al range di riferimento del 7,5%/8,5%.

L’utile operativo si è attestato a 11,3 miliardi di euro (H1 2022: 13,2 miliardi di euro), soprattutto a causa degli effetti non monetari derivanti principalmente dalle operazioni di commodity hedging, pari a – 2,5 miliardi di euro (Q1 2023: – 1,3 miliardi di euro; H1 2022: 0,9 miliardi di euro).

Durante il primo semestre del 2023, i ricavi complessivi sono cresciuti del 18%, raggiungendo i 156,3 miliardi di euro (H1 2022: 132,3 miliardi di euro), grazie al costante recupero dei volumi e alla solidità di mix e prezzi.

Anche se c’è stata una contrazione delle consegne dell’1% in Cina, il gruppo ha registrato segnali promettenti di ripresa verso la fine del periodo di riferimento. Complessivamente, ha continuato a riscontrare una domanda solida.

La strategia di elettrificazione continua a portare ottimi risultati

La strategia di elettrificazione del Gruppo VW ha continuato a guadagnare slancio, con i veicoli 100% elettrici, che rappresentano il 7,4% del totale delle consegne nel primo semestre (rispetto al 5,6% del primo semestre 2022). In un mercato competitivo, il colosso tedesco ha rafforzato la sua quota di mercato, in particolare in Europa, dove continua a mantenere la leadership nel mercato dei veicoli elettrici.

Il flusso di cassa netto del primo semestre, che si è attestato a 2,5 miliardi di euro, ha risentito delle continue restrizioni nelle catene logistiche. In previsione di un miglioramento della situazione e di piccoli aggiustamenti nella produzione nella seconda metà dell’anno, il Gruppo VW conferma la previsione di un flusso di cassa netto compreso tra 6 e 8 miliardi di euro per l’intero anno.

Il gruppo automobilistico tedesco conferma le previsioni finanziarie per il 2023 rese note lo scorso 3 marzo. Le previsioni relative alle consegne sono state leggermente ridimensionate, passando da circa 9,5 milioni a un range di 9/9,5 milioni, mentre l’azienda rimane perfettamente in linea per il raggiungimento dell’obiettivo relativo al fatturato.

Arriva il nuovo CEO di Audi

A partire dal 1° settembre 2023, Gernot Döllner entrerà a far parte del Consiglio di Amministrazione del Gruppo Volkswagen in qualità di nuovo CEO di Audi AG. Döllner ha una vasta esperienza manageriale nel gruppo, avendo ricoperto diverse posizioni in Porsche AG, e dal 2021 è Responsabile della Strategia di Gruppo, della Strategia di Prodotto e della Segreteria Generale del Gruppo Volkswagen.

Inoltre, il Gruppo VW sta avanzando verso l’obiettivo della guida completamente autonoma, considerato un significativo bacino di profitto futuro con un grande potenziale di crescita. Sono stati avviati programmi di test di guida autonoma in Nord America e in Europa.

Per quanto riguarda le iniziative future, il Volkswagen Group continua ad accelerare la transizione verso la mobilità sostenibile. Il lancio di nuovi modelli di veicoli elettrici e il potenziamento della rete di ricarica sono al centro della strategia dell’azienda. La società si sta inoltre concentrando sulla guida autonoma, un settore che ha un enorme potenziale di crescita e che potrebbe rivoluzionare il settore dell’automobile.

Si sta anche impegnando per affrontare le sfide legate alla catena di approvvigionamento, con l’obiettivo di minimizzare l’impatto della crisi dei semiconduttori sulla produzione. Nonostante queste sfide, l’azienda si aspetta che il flusso di cassa netto rimanga solido e in linea con le previsioni.