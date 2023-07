FIAP, Alessandro Peron: ‘La logistica può aiutare a sviluppare l’economia italiana’

Eventi come il Transpotec Logitec sono molto importanti per far crescere il settore della logistica

L’industria logistica sta attraversando un periodo di profondi cambiamenti che richiedono una maturazione culturale per sostenerne l’evoluzione. Eventi come il Transpotec Logitec 2023 diventano strumenti vitali in questo processo di crescita.

Il panorama logistico ha sperimentato recentemente una trasformazione radicale grazie ad una crescente consapevolezza del suo valore strategico. La pandemia, seguita da cambiamenti nel panorama dell’Europa orientale, ha portato a modifiche nei modelli di vita e di business, evidenziando nuove necessità e la rilevanza della logistica, in particolare per l’Italia, nazione fortemente orientata all’export di prodotti made in Italy e agroalimentari.

Le parole di Alessandro Peron

Alessandro Peron, Segretario Generale della FIAP (Federazione Italiana Autotrasportatori Professionali), fa notare che l’industria italiana sta cominciando a riconoscere il ruolo della logistica come sostegno essenziale per lo sviluppo economico, un perfetto completamento alla nostra produzione made in Italy tanto ammirata a livello globale.

Tuttavia, la frammentazione del settore del trasporto richiede cambiamenti significativi. Con più di 80.000 aziende operanti a livello nazionale, solo un centinaio di queste impiegano più di 100 dipendenti e offrono servizi di logistica completa. La maggior parte sono di dimensioni molto piccole, quasi artigianali, incapaci di affrontare la rapida evoluzione del settore.

Il settore necessita dunque di un rinnovamento nella prospettiva di gestione per sfruttare le opportunità emergenti. Occorrono manager e imprenditori con una visione chiara e le competenze adeguate per guidare e gestire le trasformazioni in atto, non solo riguardanti la transizione energetica, l’infrastruttura e l’intermodalità, ma anche le tecnologie associate. Questa è una trasformazione indispensabile e un’opportunità importante per la logistica italiana per rafforzare il suo ruolo strategico nell’economia nazionale.

È molto importante promuovere la cultura della logistica in Italia

È quindi essenziale promuovere la cultura della logistica per sviluppare una nuova generazione di operatori altamente specializzati in grado di guidare il settore attraverso questi cambiamenti. In aggiunta, è fondamentale favorire lo sviluppo di aziende strutturate in grado di competere con i grandi attori internazionali.

In questo contesto, il Transpotec Logitec emerge come un palcoscenico importante per tutte le parti coinvolte. Fornisce un’opportunità unica di networking e condivisione delle conoscenze tra le aziende che offrono servizi, quelle che li eseguono e chi li utilizza.

È anche l’occasione per evidenziare le molteplici storie di successo dell’imprenditoria italiana. Ci aspetta un intenso lavoro, ma insieme possiamo realmente costruire una nuova logistica.

Per partecipare alla creazione della nuova logistica italiana, l’appuntamento è fissato per il Transpotec Logitec 2023, che si terrà dall’8 all’11 maggio 2024 a Fiera Milano.