Hankook e Euromaster rafforzano la loro partnership in Italia nella mobilità elettrica

Hankook e Euromaster hanno annunciato un rafforzamento della loro partnership con l’obiettivo di accompagnare gli automobilisti italiani verso il futuro della mobilità elettrica. Il noto produttore di pneumatici potrà offrire la sua gamma completa per veicoli elettrici attraverso il network di Euromaster, sempre più incentrato sulla e-mobility.

L’azienda sudcoreana continua a mostrare un grande interesse nei confronti della transizione della mobilità verso gli EV e ciò viene ulteriormente dimostrato dai nuovi pneumatici Hankook iON. Queste gomme combinano rumorosità particolarmente ridotta grazie alla tecnologia Sound Absorber sviluppata internamente, maggiore autonomia ad ogni ricarica, massima sicurezza e durata prolungata dello pneumatico.

La line-up iON prevede tre modelli: lo pneumatico estivo iON evo, quello invernale iON i*cept e quello all season iON 4S. Da sottolineare, inoltre, che gli pneumatici iON sono stati scelti per equipaggiare le monoposto completamente elettriche dell’ABB FIA Formula E World Championship.

Le dichiarazioni di Jason Soo Lee e Cristiano Oliviero

Jason Soo Lee, amministratore delegato e Consiglio di Amministrazione di Hankook Tire Italia, ha detto: “Sono molto lieto di prepararmi all’era dei veicoli elettrici lanciando l’intera gamma di iON, uno pneumatico dedicato ai veicoli elettrici e di offrire ai consumatori italiani silenziosità, comfort, sicurezza ed efficienza. Vorrei inoltre esprimere con fiducia che saremo in grado di offrire la migliore esperienza di guida ai consumatori attraverso la collaborazione con Euromaster, di cui i consumatori si fidano da molto tempo”.

Cristiano Oliviero, amministratore delegato di Euromaster Italia, ha invece dichiarato: “Noi siamo ‘Il partner della mobilità’ dobbiamo far vivere ai consumatori un’esperienza indimenticabile nei nostri punti di vendita, non possiamo dunque prescindere dall’avere al nostro fianco partner affidabili, in grado di combinare qualità, performance e rispetto per l’ambiente. Contiamo oggi più di 320 centri sul territorio nazionale, la nostra responsabilità è quella di servire i conducenti, anticipare i loro bisogni e disegnare con i nostri partner un futuro sostenibile servendo le poliedriche forme di mobilità”.