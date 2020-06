Nuova Renault Zoe: debutta in versione van

La gamma della vettura 100% elettrica più venduta in Europa si allarga con l’arrivo della versione VAN studiata per un uso professionale.

La Casa del Rombo spinge sempre più sulla mobilità elettrica allargando la gamma della seconda generazione della Renault Zoe con l’introduzione della versione VAN dedicata alla clientela professionale. Rispetto alla versione dedicata al trasporto passeggeri, la Zoe VAN vanta l’uso dei soli posti anteriori, il volume di carico cresce fino a quota 1.000 litri, il carico utile tocca i 411 kg, mentre l’autonomia risulta di ben 395 km secondo il ciclo WLTP. Questa nuova variante della Zoe risulta perfetta per aziende e professionisti che desiderano una logistica sostenibile, ma senza la cosiddetta “ansia da ricarica”.

Ideale per la città

Tra le qualità indiscutibili della Zoe VAN, troviamo il confort e la guidabilità di una pratica auto mescolati alla grande capacità di carico di questa variante, il tutto condito dai vantaggi offerti dalla mobilità a zero emissioni, tra cui la possibilità di accedere alle aree ZTL delle città che permette di effettuare le cosiddette “consegne dell’ultimo miglio”.

Potente, agile e con abbondante autonomia

Per quanto riguarda la meccanica della vettura, la Zoe VAN sfrutta un motore elettrico da 136 CV alimentato da una batteria Z.E. 50 da 52 kWh (autonomia fino a 395 km WLTP) che può essere ricaricata con il caricatore Caméléon anche sfruttando le colonnine a corrente alternata (AC) fino a 22 kW, inoltre risulta disponibile anche la ricarica rapida in corrente continua (DC). Degno di nota anche la modalità di guida B Mode, che permette alla vettura di rallentare in modo molto più accentuato non appena il conducente toglie il piede dall’acceleratore: in questo modo si evita – quasi totalmente – di utilizzare il pedale del freno, a tutto vantaggio del confort.

Dotazione di serie

La vettura utilizza una griglia di separazione fra i 2 posti, il vano di carico rivestito in moquette e un telo copri-bagagli. Dal punto di vista del confort e dell’intrattenimento, la Zoe Van può contare sulla presenza del climatizzatore automatico con modalità Eco e sul sistema multimediale Easy-Link con display da 10 pollici che permette di gestire i servizi connessi Renault EASY CONNECT (programmazione ricarica e pre-condizionamento, geolocalizzazione punti di ricarica, EV Route Planner, etc.).

Prezzi

La nuova Renault Zoe VAN viene proposta con un supplemento di 1.500 euro (iva esclusa), rispetto alla versione standard.

