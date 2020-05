Audi e-tron Bridge: il noleggio flessibile che avvicina all’auto elettrica

La Casa dei quattro anelli facilita il passaggio alla mobilità elettrica proponendo una innovativa e versatile formula di noleggio a lungo termine.

Le Case automobilistiche internazionali stanno studiando nuove e sempre più numerose soluzioni di mobilità per avvicinare la clientela al mondo dell’auto elettrica. Tra queste troviamo anche la Casa dei Quattro anelli che ha recentemente lanciato la nuova formula di noleggio a lungo termine flessibile chiamata Audi e-tron Bridge.

Chi desidera noleggiare uno dei modelli a zero emissioni della Casa teutonica ha la possibilità di uscire senza oneri e anticipatamente dal contratto di locazione tra il 6° e il 12° mese, scegliendo un’altra Audi abbinata al prodotto finanziario che corrisponde maggiormente alle rispettive esigenze. Per i contratti con durata di almeno tre anni, Audi Italia offre in omaggio i primi tre mesi di canone. È così possibile sostituire la propria Audi e-tron o Audi e-tron Sportback con un altro modello dei quattro anelli, optando per un nuovo contratto – a scelta – tra i prodotti offerti da Volkswagen Leasing, Volkswagen Bank o Volkswagen Financial Services.

Grazie ad Audi e-tron Bridge è possibile mettersi alla guida per un periodo di 3 anni e 45.000 chilometri di Audi e-tron Sportback 50 quattro e Audi e-tron Sportback 55 quattro approfittando di un canone mensile, rispettivamente pari a 1.464 e 1.680 euro. Il canone include i seguenti servizi: immatricolazione, IPT, tre anni di soccorso stradale e traino in Italia/Europa 24 ore su 24, tre anni di bollo (ove previsto), due cambi di pneumatici (invernali ed estivi), vettura di cortesia – anch’essa elettrica – tre anni di RCA e tre anni di manutenzione ordinaria – in base al programma Audi Premium Care – e straordinaria. Le uniche condizioni per accedere ad Audi e-tron Bridge (con canone per 36, 48 o 60 mesi) sono nella regolarità nel pagamento dei canoni e nella titolarità tanto del primo quanto del secondo contratto.

Le formule Audi e-tron Bridge, Audi Value e Audi Value noleggio si caratterizzano quindi per la sia massima personalizzazione, ma anche perché offrono alla clientela una certezza nell’investimento e una grande trasparenza nelle spese di gestione.

