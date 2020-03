Volkswagen e-Transporter by ABT: l’elettro-Bulli

Volkswagen e ABT e-Line danno vita al nuovo ABT e-Transporter 6.1, un veicolo commerciale elettrico dall’autonomia di 138 km nel ciclo WLTP.

Volkswagen e ABT e-Line danno vita al nuovo ABT e-Transporter 6.1, che è adesso disponibile presso rivenditori selezionati dei veicoli commerciali Volkswagen e tramite i partner ABT e-Line.

Per i professionisti con anima “eco”

Il veicolo è disponibile nelle versioni con guida a destra e a sinistra, tutte a passo lungo e con una capacità di carico di 6,7 m3. Grazie a queste doti è perfettamente adatto all’attività professionale. La versione Kombi o Caravelle sono in grado di trasportare fino a nove persone, mentre la capacità di carico massima varia da 977 a 1.096 kg. Con un rimorchio, il peso totale del carico combinato aumenta a 3.770 kg. Sono possibili carichi a rimorchio, non frenati, fino a 750 kg. ABT e-Line è un partner ufficiale dei veicoli commerciali VW ed è responsabile della conversione della VW T6.1 in funzionamento elettrico, proprio come lo era per il suo modello precedente.

Le caratteristiche

A seconda delle specifiche, ABT e-Transporter 6.1 raggiunge un’autonomia fino a 138 km (secondo WLTP). La capacità della batteria è di 37,3 kWh lordi o 32,5 kWh netti, mentre la potenza massima è di 83 kW con una coppia massima di 200 Nm. La batteria, invece ha un peso di 333 kg. Il veicolo è disponibile con opzioni di velocità massima da 90 km/h o da 120 km/h. Le loro rispettive gamme di autonomia secondo il ciclo WLTP sono comprese tra 105 e 138 km.

Il consumo di energia è tra i 27,0 e 35,8 kWh ogni 100 km. L’ABT e-Transporter 6.1 può essere caricato completamente in circa 5,5 ore tramite una wallbox AC da 7,2 kW. Una stazione di ricarica rapida da 50 kW (CCS) si carica fino all’80% della capacità in circa 45 minuti. Tramite l’e-Charge, i veicoli commerciali VW offrono agli utenti ABT eTransporter o e-Caddy un accesso senza pagamenti a uno delle più grandi reti di ricarica in tutto il mondo.

