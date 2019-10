Audi è con la Federazione Italiana Sport Invernali

La Casa dei quattro anelli conferma la partnership con la FISI consegnando agli atleti azzurri una flotta di fiammanti Audi.

Audi e la FISI (Federazione Italiana Sport Invernali) rinnovano anche per questa stagione la propria partnership, nata nell’ormai lontano 2007 e che dura da ben 12 anni. La Casa dei Quattro anelli vanta valori che rispecchiano quelli degli sport invernali, inoltre le performance offerte dalla trazione integrale quattro e dalle altre tecnologie che equipaggiano i modelli del Costruttore tedesco regalano la massima sicurezza e piacere di guida anche durante le più difficili condizioni atmosferiche invernali.

La rinnovata collaborazione tra Audi e la FISI è stata suggellata durante il Festival dello Sport di Trento, in occasione della quale si è svolta la consegna di alcune vetture Audi agli atleti della Federazione Italiana Sport Invernali. Questi ultimi potranno quindi utilizzare le vetture per spostarsi durante i numerosi appuntamenti che caratterizzano il loro calendario agonistico.

La scelta dei modelli Audi da consegnare è stata contraddistinta proprio dal differente grado di eccellenza raggiunto dagli atleti in questione. Chi ha conquistato i migliori piazzamenti nella scorsa stagione (conclusa con 40 medaglie in 9 discipline ai Mondiali 2019) ha ricevuto un esemplare di Audi A6 Avant quattro, vettura capace di offrire prestazioni velocistiche di primo livello, ma anche una grande versatilità grazie alle sue generose dimensioni e ad un vano bagagli ampio e ben modulabile.

La già citata trazione integrale quattro che equipaggia l’Audi A6 Avant offre il massimo grip su qualsiasi tipo di tracciato, comprese le strade innevate o ghiacciate ed è per questo motivo che risulta il mezzo ideale per gli atleti della FISI impegnati nella stagione invernale con le gare del circo bianco e in estate per gli allenamenti che si svolgono durante la bella stagione. Audi ha messo a disposizione un totale di 48 automobili, comprese le vetture per lo staff e per l’organizzazione.

Come se non bastasse, il Costruttore teutonico organizza esclusive iniziative e investimenti mirati all’approccio sostenibile nel territorio montano italiano, con l’obiettivo di diffondere ed incoraggiare la pratica degli sport invernali. Questo inverno Audi sarà protagonista in Alta Badia, a Cortina ma anche a Madonna di Campiglio, lavorando fianco a fianco con le realtà locali per aiutare queste ultime ad uno sviluppo sostenibile del territorio.

Non bisogna inoltre dimenticare che la Casa di Ingolstadt ha scelto Trento per mostrare al grande pubblico la nuova Audi FE06, monoposto 100% elettrica che gareggerà nel Campionato Formula E che si svolge nelle più suggestive capitali del mondo. Il Costruttore teutonico parteciperà per ben la sesta stagione consecutiva nella massima serie sportiva riservata alle vetture a zero emissioni e le monoposto Audi saranno nuovamente affidate ai piloti ufficiali Lucas di Grassi e Daniel Abt.

