Quanto costa mantenere una Tesla? I dettagli sui costi di manutenzione

Le auto elettriche, pur rappresentando il futuro della mobilità, continuano a suscitare interrogativi sui costi di gestione, in particolare riguardo alla manutenzione. Tra i protagonisti del settore, Tesla si distingue per la sua leadership nel mercato europeo e italiano, rendendo interessante approfondire i costi di gestione dei suoi veicoli. Nonostante l’acquisto di una Tesla richieda […]

Le auto elettriche, pur rappresentando il futuro della mobilità, continuano a suscitare interrogativi sui costi di gestione, in particolare riguardo alla manutenzione. Tra i protagonisti del settore, Tesla si distingue per la sua leadership nel mercato europeo e italiano, rendendo interessante approfondire i costi di gestione dei suoi veicoli.

Nonostante l’acquisto di una Tesla richieda un investimento iniziale più elevato rispetto a un’auto a combustione interna, i costi di manutenzione si rivelano notevolmente inferiori nel lungo termine. Per esempio, nei primi quattro anni, la manutenzione ordinaria di una Tesla varia da circa 300 euro per la Model 3 a 600 euro per la Model S. Questi valori risultano significativamente più bassi rispetto a quelli delle vetture tradizionali, confermando il vantaggio economico delle auto elettriche.

Tra gli interventi di manutenzione più frequenti troviamo la sostituzione del filtro dell’abitacolo, con un costo che oscilla tra i 40 e i 100 euro, e il cambio della batteria a 12 V, che comporta una spesa tra i 90 e i 150 euro. A queste spese si aggiunge il consumo degli pneumatici, un elemento di costo comune a tutte le automobili, indipendentemente dal tipo di motore.

Un dettaglio interessante riguarda l’usura dei freni, che dipende in gran parte dallo stile di guida. Tesla offre la modalità di guida One Pedal, che riduce l’uso del pedale del freno e contribuisce a prolungare la durata delle pastiglie e del liquido dei freni. Al contrario, una guida sportiva, caratterizzata da frequenti frenate brusche, può comportare una sostituzione più frequente di questi componenti.

Questi dati evidenziano come, nonostante alcune sfide legate alla ricarica e al costo iniziale, le auto elettriche come Tesla rappresentino una scelta sempre più vantaggiosa, sia per l’ambiente che per il portafoglio. Gli utenti sono invitati a condividere le proprie esperienze personali per arricchire il dibattito su un tema cruciale per il futuro della mobilità.