Jaecoo 6 EV: SUV elettrico pronto all’ascesa internazionale

JAECOO 6 EV, il primo SUV elettrico del brand OMODA & JAECOO, si presenta come una ventata di novità nel mercato dei SUV, offrendo un’esperienza di guida che coniuga prestazioni elevate, design all’avanguardia e un’anima ecologica. Il suo debutto ufficiale è avvenuto durante la Jakarta International Auto Week (GJAW) in Indonesia, dove ha catturato l’attenzione del pubblico e degli esperti del settore.

Efficienza energetica

Il design “Fun Cube” di JAECOO 6 EV è un elemento distintivo che lo rende immediatamente riconoscibile. Le linee squadrate, ispirate al mondo dei fuoristrada, si fondono armoniosamente con dettagli moderni e raffinati, creando un look audace e accattivante. La scelta di una carrozzeria interamente in alluminio contribuisce a ridurre il peso complessivo del veicolo, migliorando l’efficienza energetica e la maneggevolezza.

JAECOO 6 EV non è solo bello da vedere, ma è anche progettato per affrontare le sfide di un mercato esigente come quello indonesiano. Le sue caratteristiche tecniche gli consentono di muoversi agevolmente in diverse condizioni climatiche, dalle afose foreste pluviali tropicali al clima caldo delle isole. Il sistema di sospensioni a doppi bracci assicura una guida stabile e precisa anche su terreni accidentati.

Sotto il cofano, JAECOO 6 EV nasconde un cuore potente e tecnologicamente avanzato. La trazione integrale elettrica sei-in-uno garantisce prestazioni di alto livello, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 6,5 secondi, posizionandolo ai vertici della sua categoria.

L’abitacolo di JAECOO 6 EV è spazioso e confortevole, pensato per offrire un’esperienza di viaggio piacevole sia per il conducente che per i passeggeri. L’ottimizzazione degli spazi interni, con un tasso di utilizzo del 66%, si traduce in un ambiente arioso e versatile. Numerosi vani portaoggetti e dotazioni tecnologiche di ultima generazione completano l’offerta, garantendo un elevato livello di comfort e praticità.

JAECOO 6 EV non trascura l’aspetto della sicurezza, offrendo una serie di sistemi avanzati per la protezione dei passeggeri. Il sistema di batterie, in particolare, è stato sottoposto a severi test per garantire la massima resistenza in caso di urti, immersioni, incendi ed estrusioni.

Il lancio sul mercato

Per gli amanti dell’avventura, JAECOO 6 EV offre un’innovativa modalità campeggio e cinque diverse modalità di guida, che consentono di personalizzare l’esperienza in base alle proprie esigenze. Il design multidimensionale e le caratteristiche off-road, come finestrini azionati meccanicamente, piattaforme per i bagagli e contenitori specifici, ne fanno il compagno ideale per esplorare nuovi orizzonti.

Il lancio di JAECOO 6 EV in Indonesia segna un passo importante per OMODA & JAECOO, consolidando la sua presenza nel mercato del sud-est asiatico e aprendo la strada all’espansione globale. Il brand, che fa parte del gruppo Chery, si impegna a sviluppare tecnologie innovative nel campo della mobilità sostenibile, offrendo ai clienti di tutto il mondo veicoli ecologici, sicuri e confortevoli. JAECOO 6 EV è l’espressione di questa visione, un SUV elettrico che unisce prestazioni, stile e rispetto per l’ambiente, pronto a rivoluzionare il mercato e a conquistare un pubblico sempre più attento alla sostenibilità.