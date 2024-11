OMODA 5 EV: arrivano le 5 stelle EuroNCAP

OMODA 5 EV, il modello 100% elettrico di OMODA, ha ottenuto il massimo riconoscimento in termini di sicurezza, ricevendo cinque stelle sia nei test Euro NCAP che ANCAP. Questo risultato conferma l’impegno del brand nel fornire veicoli di alta qualità, con un’attenzione particolare alla sicurezza degli occupanti e degli altri utenti della strada.

OMODA 5 EV: doppia certificazione

L’ottenimento della doppia certificazione a cinque stelle da parte dei due enti più rigorosi al mondo in materia di sicurezza dei veicoli, Euro NCAP e ANCAP, testimonia la qualità globale del progetto OMODA 5 EV. Questo risultato è stato possibile grazie a una serie di test approfonditi, tra cui impatti frontali disassati e laterali obliqui contro pali fissi, volti a valutare la sicurezza del veicolo e l’integrità della batteria ad alta tensione.

OMODA 5 EV eccelle anche in termini di sicurezza attiva. Il sistema AEB (Autonomous Emergency Braking) è in grado di rilevare ostacoli di piccole dimensioni, come pedoni a bordo strada, in un intervallo di velocità più ampio rispetto ai modelli concorrenti. Grazie a questa tecnologia avanzata, il sistema AEB di OMODA 5 EV può reagire più rapidamente per mitigare i potenziali rischi di collisione.

Tecnologia avanzata

La carrozzeria di OMODA 5 EV è composta per il 78% da acciai ad alta resistenza e ad altissima resistenza, garantendo la massima protezione in caso di impatto. I rinforzi speciali nelle soglie delle porte contribuiscono a creare una cella di protezione particolarmente efficace, che preserva l’integrità dell’abitacolo anche in caso di collisione frontale. Inoltre, OMODA 5 EV è dotata di un sistema di airbag completo e di sistemi di ritenuta per bambini altamente affidabili.

Oltre alla sicurezza, OMODA 5 EV si distingue anche per le sue prestazioni eccezionali. L’autonomia del veicolo supera i 430 km (WLTP), posizionandolo al vertice della sua categoria. Inoltre, la ricarica rapida dal 30% all’80% avviene in soli 28 minuti, offrendo un’esperienza di ricarica estremamente efficiente.

Un marchio globale

OMODA & JAECOO, il marchio a cui appartiene la 5 EV, è presente in 32 Paesi e regioni del mondo, con oltre 1.000 concessionari e più di 370.000 clienti a livello globale. Il brand si impegna a fornire veicoli di alta qualità, conformi ai più elevati standard di sicurezza, e a costruire una rete globale di impianti per la ricerca e sviluppo, la produzione e l’assistenza.

La O 5 EV rappresenta un punto di riferimento nel mercato dei veicoli elettrici premium, offrendo una combinazione vincente di sicurezza, prestazioni e tecnologia avanzata. Il suo impegno per la sicurezza è testimoniato dalla doppia certificazione a cinque stelle Euro NCAP e ANCAP, mentre le sue prestazioni eccezionali e l’autonomia superiore lo rendono un’opzione ideale per chi cerca un veicolo elettrico efficiente e affidabile.