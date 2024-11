BYD SEALION 7: SUV elettrico devoto al comfort

Il nuovo SUV elettrico BYD SEALION 7 non punta solo su design e prestazioni, ma anche su un elevato livello di comfort e sicurezza per i passeggeri. L’abitacolo spazioso e tecnologicamente avanzato offre un’esperienza di guida rilassante e piacevole, mentre i numerosi sistemi di assistenza alla guida garantiscono la massima protezione in ogni situazione.

Un abitacolo spazioso e versatile per il massimo comfort

Grazie al design rialzato da SUV, SEALION 7 offre un abitacolo eccezionalmente spazioso e pratico, ideale per le famiglie e per i lunghi viaggi. La lunghezza di 4.830 mm e il passo di 2.930 mm, combinati con il pavimento piatto della e-Platform 3.0, garantiscono ampio spazio per cinque adulti. La batteria Blade compatta e la tecnologia Cell-to-Body consentono di massimizzare lo spazio interno, offrendo un’altezza libera generosa anche per i passeggeri più alti.

L’attenzione al comfort è evidente in ogni dettaglio:

Sedili anteriori regolabili elettricamente a otto vie con supporto lombare a quattro vie e funzioni di ventilazione e riscaldamento di serie;

Schienali posteriori ottimizzati per il massimo comfort, con angolo di inclinazione regolabile per ridurre l'affaticamento nei lunghi viaggi;

Vetri laminati a doppio strato nelle porte anteriori per un eccellente isolamento acustico e termico;

Vetro privacy nelle porte posteriori per una maggiore riservatezza;

Ampio tetto panoramico apribile con tendina elettrica per godere della luce naturale o creare un ambiente più intimo.

Tecnologia intuitiva per un’esperienza di guida connessa

BYD SEALION 7 offre un’esperienza di guida connessa e intuitiva grazie a una serie di tecnologie innovative:

schermo touch da 15,6 pollici ruotabile di 90° per una visualizzazione ottimale in modalità verticale o orizzontale;

Sistema di infotainment BYD di ultima generazione con interfaccia rinnovata e grafica tridimensionale interattiva;

Supporto completo per Android Auto e Apple CarPlay per un’integrazione perfetta con gli smartphone;

Cruscotto digitale da 10,25 pollici e Head-Up Display (sulla versione Excellence AWD) per visualizzare le informazioni di guida in modo chiaro e intuitivo;

Sistema di controllo vocale BYD avanzato a quattro canali, in grado di riconoscere i comandi vocali di tutti i passeggeri.

BYD SEALION 7 sicurezza a 360° con BYD DiPilot 10

BYD SEALION 7 è dotato del sistema DiPilot 10, un pacchetto completo di tecnologie di sicurezza e assistenza alla guida che offre la massima protezione in ogni situazione. Il sistema si basa su una serie di sensori radar a onde e un sistema video multifunzionale per fornire un’assistenza alla guida intelligente e affidabile.

Tra le funzioni di sicurezza attiva e passiva disponibili su SEALION 7:

Cruise Control adattivo e Traffic Jam Assist per una guida più rilassata nel traffico;

sensori di parcheggio anteriori e posteriori e telecamera a 360 gradi per facilitare le manovre;

Riconoscimento dei segnali stradali, controllo intelligente del limite di velocità, avviso di collisione anteriore e posteriore;

Avviso di traffico trasversale anteriore e posteriore con funzione di frenata automatica;

Avviso di superamento della linea di carreggiata, controllo intelligente degli abbaglianti, rilevamento degli angoli ciechi;

Frenata automatica d’emergenza, gestione della stanchezza del conducente, avviso di apertura delle porte;

Controllo della posizione all’interno della corsia, avviso di distrazione del conducente, 9 airbag, attacchi ISOFIX.

SEALION 7 offre quindi un livello di sicurezza ai vertici della categoria, garantendo la massima tranquillità per il conducente e i passeggeri. La combinazione di spazio, comfort e tecnologia fa di questo SUV elettrico una scelta ideale per chi cerca un’auto versatile, sicura e piacevole da guidare.