Audi punta al futuro della mobilità in Cina con il lancio del nuovo concept AUDI E, un veicolo elettrico che celebra l’identità e l’innovazione del marchio per il mercato cinese. Ribattezzato semplicemente “AUDI” (in maiuscolo e senza i quattro anelli), il nuovo brand segnala un legame profondo con le radici del marchio e una forte attenzione alle esigenze locali. Audi è stato il primo costruttore premium ad affacciarsi sul mercato cinese nel 1988, e con AUDI E conferma il suo spirito pionieristico e la continua evoluzione nel campo della mobilità elettrica, intelligente e connessa.

Le caratteristiche di AUDI E concept

La concept car AUDI E, creata dai team di design tedeschi e cinesi, anticipa una nuova serie di modelli full electric che verranno lanciati in Cina a partire dal 2025. Questo veicolo, caratterizzato da linee eleganti e proporzioni sportive, misura 4.870 mm in lunghezza, 1.990 mm in larghezza e 1.460 mm in altezza, con un passo di 2.950 mm. Il cuore tecnologico della vettura è l’Advanced Digitized Platform, che combina interni spaziosi, eleganza e massima connettività, garantendo un’esperienza di guida unica.

Il powertrain

La AUDI E è equipaggiata con due motori elettrici, uno per ciascun asse, che erogano complessivamente 775 CV e 800 Nm di coppia, assicurando un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 3,6 secondi. La trazione integrale elettrica e la batteria da 100 kWh con architettura a 800 Volt permettono un’autonomia di oltre 700 km secondo il ciclo CLTC, e una ricarica ultrarapida consente di aggiungere 370 km in soli 10 minuti.

Al centro del sistema di bordo troviamo AUDI OS, che fornisce un’interfaccia avanzata e personalizzata, mentre l’Audi Assistant, avatar dotato di intelligenza artificiale, risponde a comandi vocali e tattili per semplificare la gestione dei contenuti. Il display curvo 4K è intuitivo e offre una varietà di funzioni, inclusa la visualizzazione degli specchietti retrovisori digitali.

Il design, minimalista e in linea con i gusti cinesi, combina un’estetica shooting-brake con interni di lusso, sviluppati dal Beijing Design Studio. Le finiture, tra cui pannelli in radica retroilluminata, riflettono le influenze dell’architettura moderna, trasformando AUDI E in un’”oasi connessa” ideale per la vita urbana.