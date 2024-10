Renault 5 E-Tech è “Best Value Car” agli Electrifyng.com Awards

In vista del suo lancio nel Regno Unito all’inizio del 2025, l’affascinante Renault 5 E-Tech 100% elettrica ha aggiunto un altro riconoscimento alla sua bacheca dei trofei in rapida crescita dopo aver vinto il premio “Best Value Electric Car” agli Electrifying.com Awards. Solo le auto elettriche che rappresentano un traguardo significativo nel settore possono qualificarsi come contendenti ai premi annuali ospitati dal rinomato sito web.

Una vettura apprezzata

Nel premiare la Renault 5 E-Tech 100% elettrica, Ginny Buckley, fondatrice e CEO di Electrifying.com ha affermato: “Renault è inarrestabile con le sue auto elettriche e la nuova Renault 5 E-Tech è in testa alla carica. Questo reboot del 21° secolo di un classico molto amato combina il fascino retrò con la tecnologia moderna e ha inchiodato il suo ritorno. È un’auto che ti farà sicuramente sorridere, è divertente da guidare, fa girare la testa e ha un prezzo competitivo. Pensiamo che sia quella da battere nella categoria delle auto elettriche compatte. Piccola ma potente, la Renault 5 ha un pugno che dimostra che anche il prezzo accessibile può essere ambizioso“.

Adam Wood, Managing Director Renault UK e Country Head Renault Group UK ha commentato: “La Renault 5 E-Tech 100% elettrica ha già avuto un impatto enorme e, mentre molte delle fantastiche recensioni ne hanno elogiato l’aspetto, l’esperienza di guida e le specifiche, questo premio sottolinea come offra anche un fantastico rapporto qualità-prezzo. Con molte persone preoccupate per il costo del passaggio a un EV, la Renault 5 è davvero un’auto che fa appello alla testa e al cuore“.

Lo stile della Renault 5 E-Tech

Con uno stile retrò che ricorda la Renault 5 originale, ma con un tocco moderno e un’autonomia fino a 400 chilometri con una singola carica (in attesa della certificazione WLTP), la Renault 5 E-Tech 100% elettrica è destinata a distinguersi nella sua categoria. Il prezzo, poi, molto competitivo aiuterà questo modello a farsi strada nel mercato.