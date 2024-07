Le elettriche di Leapmotor sbarcano in Europa

Sono partite da Shanghai, in Cina, per arrivare fino in Europa Europa, il primo lotto di veicoli elettrici Leapmotor International: i SUV C10 e le vetture T03. Questo determina un grande passo avanti per la joint venture tra Leapmotor e Stellantis, con l’obiettivo di trasferire innovazione nel mercato europeo e raggiungere una mobilità sostenibile grazie alle vetture elettriche. A giugno 2024, Leapmotor è la quarta startup cinese per vendite produttrice di veicoli elettrici (NEV) intelligenti.

Leapmotor e Stellantis: grande entusiasmo

“La spedizione avvenuta questo mese del primo lotto di vetture C10 e T03 in Europa segna una svolta cruciale per Stellantis e Leapmotor,” ha dichiarato Carlos Tavares, CEO di Stellantis. “Dimostra la nostra volontà di offrire ai clienti soluzioni di mobilità innovative e sostenibili. Grazie alla capillare rete di vendita di Stellantis in Europa e all’impegno dei team delle nostre aziende per garantire un prodotto innovativo e di qualità, sono certo che le vetture Leapmotor sapranno suscitare un vasto consenso presso i clienti europei. La nostra partnership offre opportunità importanti e auspichiamo che il percorso che abbiamo intrapreso insieme ci conduca al successo”.

“Dall’apertura delle vendite fino alla prima metà di luglio, Leapmotor ha venduto complessivamente oltre 400,000 veicoli elettrici in Cina,” ha dichiarato Zhu Jiangming, fondatore, presidente e CEO di Leapmotor. “La Cina è il mercato di auto elettriche più grande e competitivo al mondo e il successo riscontrato presso i clienti cinesi dimostra il valore dei nostri prodotti. I modelli C10 e T03 sono stati progettati sin dall’inizio per rispondere agli elevati standard del pubblico internazionale. Siamo certi che la collaborazione tra Stellantis e Leapmotor produrrà una crescita importante che beneficerà entrambe le aziende”.

I piani per l’Europa

Contando sui canali di distribuzione di Stellantis, la joint venture Leapmotor International punta a far crescere il numero di punti vendita di veicoli cinesi in Europa, passando dai 200 previsti a fine 2024 a ben 500 entro il 2026, così da offrire un alto livello di assistenza ai clienti. Mentre il primo lotto di modelli C10 e T03 è in viaggio verso l’Europa, Stellantis e Leapmotor continuano ad impegnarsi per trovare nuove opportunità nel segno dell’innovazione e della sostenibilità nel settore automotive. La prima spedizione di questo mese è il punto di partenza di una collaborazione a lungo termine che mira a trasformare la mobilità elettrica in Europa e non solo. Nei prossimi tre anni è prevista la commercializzazione di almeno un modello all’anno.