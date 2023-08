Renault, Fusilli: ‘Vogliamo rendere un viaggio a bordo di un nostro EV ancora più entusiasmante’

Renault Italia e il Viva! Festival 2023 uniscono le forze in una collaborazione molto importante, dando vita a un sodalizio che rappresenta la sintesi perfetta di valori condivisi. Il marchio francese e il famoso festival pugliese si incontrano sulla base di una comune visione.

La musica è un linguaggio universale, capace di creare connessioni intense tra persone e luoghi. È una passione che connette gli animi, suscita emozioni, immagini e ricordi. In questo contesto, la casa automobilistica francese ha da sempre dimostrato la sua dedizione nell’essere vicina alla gente, collegando esseri umani e migliorando la qualità della vita.

Sin dagli anni ‘80, con l’introduzione delle sue “voitures à vivre”, Renault ha sottolineato l’importanza dell’empatia e delle connessioni tra le persone, ponendo il motore delle sue future evoluzioni nelle relazioni umane, piuttosto che nell’aspetto tecnologico.

Viva! Festival, con la sua combinazione di avanguardia e tradizione, ha saputo coniugare il legame con le sue radici storiche del territorio con un costante impulso innovativo. Il Renault Group ha adottato un approccio simile, attingendo ispirazione dalle sue radici per proiettare nel futuro alcune delle sue icone senza tempo, come le leggendarie Renault 5 e Renault 4.

Il brand ha stretto una collaborazione con Jean-Michel Jarre

Renault Italia ha inoltre stretto una partnership con Jean-Michel Jarre, artista ed ingegnere del suono di fama mondiale, con l’obiettivo di sviluppare l’esperienza sonora dei futuri modelli elettrici.

L’integrazione del know-how di Jarre permette di creare un’esperienza sonora privilegiata, che spazia dalla sequenza di benvenuto all’interno dell’auto, al suono emesso per avvisare i pedoni sotto i 30 km/h.

Il concept H1st Vision in mostra al Vivo! Festival 2023

All’expo di Viva! Festival 2023, l’azienda ha presentato la concept car H1st Vision, sviluppata con Jean-Michel Jarre e Arkamys. Con ben 16 altoparlanti, offre un’esperienza sonora immersiva unica e la spazializzazione del suono incrementa la sicurezza a bordo.

Nel poggiatesta sono posizionati altoparlanti che permettono di individuare e localizzare la fonte del suono, garantendo una maggiore privacy, ad esempio durante una conversazione telefonica.

La collaborazione tra Renault Italia e il Viva! Festival 2023 rappresenta un importante passo avanti nel campo delle auto, dove la tecnologia, l’innovazione e la tradizione si incontrano e si fondono. La visione condivisa di queste due icone, una nel mondo automobilistico e l’altra nel campo culturale e musicale, getta le basi per una partnership che promette di aprire nuovi orizzonti nella qualità della vita e dell’esperienza di guida.

Le dichiarazioni di Raffaele Fusilli

Raffaele Fusilli, CEO di Renault Italia, ha detto: “Siamo felici di essere, per il secondo anno consecutivo, al fianco di uno dei più prestigiosi eventi musicali italiani, in un luogo incantato del nostro Bel Paese come la Valle d’Itria. Confermiamo, così, la nostra condivisione di valori ed obiettivi con Viva! Festival: avvicinare le persone, grazie alla forza aggregatrice della musica o grazie alle automobili ed innovare costantemente, attraverso la valorizzazione del nostro passato, delle nostre radici. Il Viva Festival è, inoltre, il luogo perfetto per sottolineare gli sviluppi del sound design dei nostri nuovi modelli. Sviluppi che ci consentiranno di rendere un viaggio a bordo di un’auto Renault un’esperienza ancora più entusiasmante, in totale sintonia con i nostri valori: primo fra tutti, restituire all’uomo il prezioso TIME FOR QUALITY LIFE, in un’epoca in cui la risorsa più scarsa si chiama ‘Tempo’. Noi vogliamo raccontare una storia che parla proprio del tempo e contribuire a migliorare la vita dei nostri clienti, regalando loro tempo di qualità. Le nostre auto sono la concretizzazione su quattro ruote di questa nostra visione”.