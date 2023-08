Rivian, RJ Scaringe: ‘Molte persone al momento non possono permettersi un EV’

RJ Scaringe, CEO di Rivian, non vede altra strada possibile se non quella dei veicoli elettrici, relegando le auto con motore a combustione interna a un mero ricordo del passato.

Il marchio americano ha potuto ideare, produrre e lanciare sul mercato due EV di eccellente fattura: R1T e R1S.

Questo mentre molti costruttori storici ancora tentavano di trovare un punto d’inserimento in un mercato in rapida evoluzione. Nonostante gli R1T e R1S rappresentino per il momento un lusso accessibile solo a chi dispone di ampie risorse, la futura serie R2 più economica aumenterà la platea dei potenziali acquirenti.

Nel corso di un’intervista rilasciata a HeatMap, Scaringe ha detto: “Ci auguriamo che la piattaforma R2 faciliti il passaggio di molti clienti verso un investimento di 40.000/45.000 $ in un veicolo. Questo deve adattarsi alla loro vita. Che si tratti di figli, animali domestici o attrezzature, l’auto deve essere in grado di affrontare luoghi, sporcarsi e viaggiare su strade dissestate. Il nostro brand è perfettamente in linea con queste esigenze, ma attualmente, molti clienti semplicemente non possono permetterselo o non vogliono spendere più di 70.000 $, ed è qui che entra in gioco la line-up R2”.

La nuova gamma R2 dovrebbe debuttare all’inizio del 2026

Il lancio dei Rivian R2 è previsto per l’inizio del 2026. Sappiamo anche che la produzione avverrà presso lo stabilimento di Atlanta (Georgia). Sebbene il 2026 possa sembrare lontano, RJ Scaringe è convinto che la domanda di veicoli elettrici decollerà verso la fine del decennio, rendendo il timing di lancio perfetto.

“Questo passaggio agli EV non è lineare perché una volta raggiunto quel punto, sia che si stia pensando al valore residuo, sia che si stia solo pensando a distinguersi come la strana persona che ancora guida un veicolo a combustione, il passaggio sarà molto rapido. Penso che l’anticipazione stia spingendo le persone a dire ‘Non voglio comprare un relitto del passato’”, ha proseguito Scaringe.

L’ad di Rivian ha concluso il suo intervento dicendo: “Credo che l’idea di acquistare un veicolo a combustione, alla luce delle politiche future, sia paragonabile a costruire una stalla per cavalli nel 1910. Immagina di comprare una Chevy Suburban nel 2030. Cosa ne farai in 10 anni? Le stazioni di servizio scompariranno gradualmente. È semplicemente strano”.