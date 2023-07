Sette case automobilistiche collaborano per creare una rete di ricarica ad alta potenza in Nord America

Sette colossi dell’industria automobilistica, ossia Gruppo BMW, General Motors (GM), Honda, Hyundai, Kia, Mercedes-Benz Group e Stellantis, hanno deciso di unire le forze. Il loro obiettivo comune è accelerare la transizione verso la mobilità elettrica in Nord America, semplificando e rendendo più accessibile e affidabile la ricarica dei veicoli.

Questo ambizioso progetto prevede la creazione di una joint-venture che si occuperà dello sviluppo di una rivoluzionaria rete di ricarica ad alta potenza. Questa rete sarà composta da almeno 30.000 punti di ricarica, allo scopo di rendere la mobilità a zero emissioni un’opzione ancora più attraente per milioni di consumatori.

In un contesto in cui gli investimenti pubblici e privati nella ricarica pubblica stanno crescendo a livello federale e statale, questa nuova JV sfrutterà tali risorse per potenziare l’installazione di stazioni di ricarica ad alta potenza.

Le nuove stazioni saranno accessibili a tutti i veicoli elettrici dotati di connettori di tipo Combined Charging System (CCS) o North American Charging Standard (NACS) e rispetteranno o supereranno le direttive e i requisiti del programma statunitense National Electric Vehicle Infrastructure (NEVI).

Le prime stazioni di ricarica apriranno l’anno prossimo

Il desiderio della nuova azienda è diventare il riferimento nel Nord America per le stazioni di ricarica ad alta potenza affidabili. La costituzione della joint-venture è prevista per l’anno in corso, a patto che vengano rispettate le normali condizioni di chiusura e le approvazioni normative.

Le prime stazioni di ricarica apriranno nel 2024 negli Stati Uniti e successivamente in Canada. Ciascuna stazione sarà dotata di numerosi caricabatterie CC ad alta potenza, rendendo così i viaggi a lunga percorrenza molto più semplici. In linea con le strategie di sostenibilità dei sette gruppi automobilistici, l’intenzione è quella di alimentare la rete di ricarica esclusivamente con energia rinnovabile.

La nuova rete di ricarica ad alta potenza punta a migliorare l’esperienza generale di utilizzo degli EV e a promuoverne l’utilizzo. Sarà offerta un’esperienza di rifornimento impeccabile, integrata, basata su energia rinnovabile e sostenuta dalle risorse di case automobilistiche leader a livello mondiale.

In particolare, le stazioni saranno situate in luoghi comodi, con tettoie ove possibile e con servizi come bagni, punti di ristoro e negozi nelle vicinanze o all’interno del complesso. Alcune stazioni offriranno ulteriori servizi per offrire un’esperienza di primo livello e illustrare il futuro della ricarica.

Le stazioni di ricarica saranno distribuite nelle aree metropolitane e lungo le principali autostrade, compresi i percorsi di collegamento e gli itinerari di vacanza, per rendere disponibile una stazione di ricarica ovunque le persone scelgano di vivere, lavorare e viaggiare.

La rete offrirà funzioni che consentiranno una perfetta integrazione con le esperienze offerte dai veicoli e dalle app delle case automobilistiche partecipanti. Saranno inclusi servizi di prenotazioni, pianificazione intelligente dei percorsi e di navigazione, applicazioni di pagamento, una gestione trasparente dell’energia e molto altro. Inoltre, la rete sfrutterà la tecnologia Plug & Charge per migliorare ulteriormente l’esperienza dei clienti.

La diffusione dei veicoli elettrici porta un aumento della richiesta di stazioni di ricarica

Parallelamente all’introduzione di un maggior numero di veicoli elettrici sul mercato e all’aumento del tasso di adozione da parte dei consumatori, cresce anche la domanda di servizi di ricarica pubblica rapidi e affidabili. Secondo il Dipartimento dell’energia statunitense, a luglio 2023 negli Stati Uniti sono disponibili 32.000 caricatori veloci a corrente continua per 2,3 milioni di veicoli elettrici, con un rapporto di 72 veicoli per caricatore.

Il NREL (National Renewable Energy Laboratory) stima che saranno necessari 182.000 caricatori veloci a corrente continua per soddisfare la domanda di carica prevista dai 14 milioni di veicoli elettrici che potrebbero essere in circolazione negli Stati Uniti entro il 2030.

La creazione di questa joint-venture da parte di Stellantis, Gruppo BMW, Hyundai, Kia, Honda, General Motors e Mercedes-Benz Group è quindi un passo importante per rispondere a questa crescente domanda.

È importante eliminare qualsiasi ostacolo alla diffusione degli EV

Per accelerare la transizione verso la mobilità elettrica, è importante rimuovere gli ostacoli alla diffusione degli EV. Un problema chiave che i consumatori affrontano attualmente è la mancanza di infrastrutture di ricarica convenienti e affidabili. Questo è uno dei principali motivi per cui queste case automobilistiche si sono riunite per creare una rete di ricarica ad alta potenza.

La nuova rete sarà in grado di ricaricare i veicoli a una velocità molto più elevata rispetto alle stazioni di ricarica tradizionali, riducendo in tal modo il tempo necessario per la ricarica e aumentando la praticità dell’uso di veicoli elettrici.

Con l’aumento del numero di veicoli elettrici sulle strade, le stazioni di ricarica ad alta potenza diventano sempre più importanti. Questa JV non solo migliorerà l’accesso alle stazioni di ricarica per i consumatori, ma avrà anche un impatto significativo sulla riduzione delle emissioni di carbonio.

In conclusione, l’obiettivo della nuova azienda è triplice: rendere la ricarica dei veicoli elettrici più veloce e conveniente, favorire la diffusione degli EV e contribuire alla lotta contro il cambiamento climatico. Questo progetto rappresenta un grande passo avanti nella mobilità sostenibile e segna una tappa fondamentale nella transizione verso un futuro a zero emissioni.