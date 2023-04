Mercedes-Benz EQE SUV: lusso elettrico a ruote alte

La Mercedes-Benz EQE allarga la famiglia EQ con un’altra interessante versione a ruote alte. È la quarta vettura a sfruttare la nuova piattaforma elettrica del costruttore tedesco, dopo le due berline EQS ed EQE e l’altro SUV, EQS. Il nuovo modello si candida al ruolo di interessante proposta grazie a doti come: dinamica, abitabilità e versatilità, oltre a lusso ed esclusività tipici del marchio di Stoccarda.

Autonomia da 590 km

Non ci sono ancora le certificazioni a suffragio di questo numero, la Mercedes-Benz EQE SUV dovrebbe garantire un’autonomia con una sola carica di almeno 590 chilometri secondo il ciclo WLTP. La sua batteria agli ioni di litio è formata da dieci moduli. Il software di gestione della batteria sviluppato autonomamente può essere mantenuto aggiornato tramite update Over the Air (OTA). Dopo l’acquisto, infatti, sarà possibile modificare alcuni equipaggiamenti e la configurazione originaria dell’auto, per allineare la EQE SUV alle proprie esigenze personali, proprio tramite questo servizio OTA.

Alla caccia dell’agilità

La EQE SUV vuole essere agile e dinamica, perché possiede un assetto con un asse anteriore a quattro bracci e un asse posteriore a bracci multipli, oltre a un passo relativamente corto (3.030 millimetri). A richiesta sono disponibili le sospensioni pneumatiche AIRMATIC con regolazione adattiva dell’ammortizzazione ADS+. Per incrementare l’altezza libera dal suolo, il livello può essere sollevato per un massimo di 30 millimetri. Oltre ai programmi ECO, COMFORT, SPORT e INDIVIDUAL del DYNAMIC SELECT, le versioni 4MATIC di EQE SUV hanno la funzione OFFROAD per la guida fuoristrada. A richiesta è disponibile un asse posteriore sterzante con angolo di sterzata fino a 10 gradi.

Mercedes-Benz EQE con MBUX Hyperscreen

Sulla Mercedes EQE è possibile avere l’MBUX Hyperscreen. Il sistema è composto da tre display – quasi – senza soluzione di continuità, che realizzano una fascia di visualizzazione larga oltre 141 centimetri. Il passeggero anteriore ha di fronte a sé un display OLED da 12,3” con una propria interfaccia utente. Il sistema adopera un’intelligente logica di blocco che, con il supporto di una telecamera, rileva se il conducente sta guardando il display dedicato al passeggero anteriore. In caso positivo, il sistema sfuma in modo automatico i contenuti dinamici per motivi di sicurezza.

Dispositivi di sicurezza

La sicurezza attiva e passiva per Mercedes è un vero caposaldo. Per questo la EQE SUV è dotata di svariati sistemi pensati per rendere l’abitacolo un rifugio saldo. L’equipaggiamento di serie comprende: ATTENTION ASSIST, il sistema di assistenza alla frenata attivo, il sistema antisbandamento attivo, il pacchetto parcheggio con telecamera per la retromarcia assistita e il sistema di rilevamento automatico del limite di velocità. Stato e attività dei dispositivi di assistenza sono rappresentati con una vista a schermo intero sul display del conducente. Ulteriori opzioni sono comprese nel pacchetto sistemi di assistenza alla guida e nel pacchetto sistemi di assistenza alla guida Plus.