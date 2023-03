Microlino arriva in Italia con Koelliker: ecco il prezzo

Le mitiche bubble car degli anni Cinquanta, quelle perfette macchinette per muoversi nelle città del Dopoguerra. La Isetta è stata forse la più famosa e conosciuta, venduta anche con licenza BMW e puro salvagente per il marchio bavarese in un periodo difficile e tormentato. Adesso, la Microlino che si ispira a quel mondo, e all’Isetta in particolare, è pronta a sbarcare in Italia con la sua motorizzazione elettrica e con le sue caratteristiche a metà strada tra un’auto e un quadriciclo leggero. Sarà importata e distribuita in modo esclusivo dal Gruppo Koelliker.

Com’è la Microlino

Possiede due posti e un bagagliaio di 230 litri in una carrozzeria di 2,5 metri. Questa è la carta d’identità della Microlino, vettura che può essere guidata già a 16 anni come accade con le varie Citroen Ami e Renault Twizy. Realizzata dalla svizzera Micro Mobility Systems, è prodotta presso La Loggia di Torino, una struttura di 3.000 metri quadri ricoperta da pannelli solari.

In questo sito si sviluppano i vari processi, dallo stampaggio delle lamiere alla lastratura della scocca, fino alla verniciatura e all’assemblaggio finale. La Microlino ha il 65% della componentistica Made in Italy (e il 90% di origine europea).

A referto ci sono due allestimenti: Dolce e Competizione. In ogni caso, la Microlino sarà proposta in tre range differenti di batterie al nickel-cobalto-manganese da 6 kWh, 10,5 kWh e 14 kWh (tutte abbinate ad un motore elettrico posteriore da 17 CV e 89 Nm che consente una velocità massima di 90 km/h), con autonomie comprese tra 91 e 230 km.

I prezzi

La Microlino arriverà nelle concessionarie prima dell’estate e gli ordini partiranno tra poco, a maggio o giugno, e potranno essere effettuati online. Per quanto riguarda i prezzi, per l’Italia ancora non sono stati comunicati, però, c’è un listino europeo che dice: di 19.990 euro per la Dolce e 21.990 euro per la Competizione. Vedremo nelle prossime settimane se ci saranno ulteriori novità.