Porsche Vision 357: concept che omaggia la storia

Porsche sta iniziando a festeggiare il suo 75esimo anniversario con la Porsche Vision 357, che è un chiaro riferimento alla Porsche 356: il sogno di Ferdinand Porsche. In omaggio a questo modello, lo studio di progettazione porta la forma del passato ai giorni nostri. Liberato dai regolamenti che si applicano per le vetture di serie, lo Style Porsche Team manifesta come potrebbe essere la filosofia di design del domani: un esempio è il miglioramento della firma luminosa, che è sia progressista che visionaria nel modo in cui punta verso il futuro. Il concept fondamentalmente riflette l’interazione tra tradizione e innovazione: come potrebbe essere oggi il sogno di un’auto sportiva di Ferry Porsche?

Il DNA Porsche

“Abbiamo realizzato un regalo di compleanno molto speciale con la Porsche Vision 357, che utilizza la 356 come base per sottolineare l’importanza del nostro DNA di design”, afferma Michael Mauer, Vice President Style Porsche. “Lo studio di progettazione è un tentativo di combinare passato, presente e futuro con coerenza, con proporzioni che ricordano il suo archetipo storico e dettagli che visualizzano le prospettive per il futuro”.

Basata sulla piattaforma tecnologica della 718 Cayman GT4 RS da 368 kW (500 CV), la Porsche Vision 357 è la manifestazione delle eccezionali prestazioni di un’auto sportiva. Attualmente c’è una mostra speciale “75 anni di auto sportive Porsche” al Forum “DRIVE” del Gruppo Volkswagen a Berlino, che si è aperta con un evento serale esclusivo il 25 gennaio 2023. La mostra sarà aperta al pubblico dal 27 gennaio 2023, e la Porsche Vision 357 sarà esposta fino a metà febbraio.

Design evocativo

Con la sua forma monolitica, l’abitacolo stretto con una flyline bruscamente inclinata e le spalle larghe, le proporzioni della Porsche Vision 357 evocano le linee della 356. Il parabrezza avvolge nettamente i montanti anteriori. Come nel suo storico predecessore, Porsche sta sperimentando nuove soluzioni per le superfici vetrate: i primi 356 avevano un parabrezza diviso con una barra al centro. I montanti anteriori della Porsche Vision 357 sono neri e uniscono visivamente le superfici dei finestrini laterali in un’unica unità.

I dettagli funzionali sono integrati e sottolineano il carattere scultoreo del veicolo. Questo include gli apriporta nascosti vicino ai finestrini laterali e le luci posteriori, che si trovano dietro una serie di punti modellati nella carrozzeria stessa. Un altro cenno all’originale è il motivo della griglia nella parte posteriore, in cui è integrata la terza luce del freno.

Anche il design rotondo dei fari è un ritorno alle caratteristiche luci della 356. Ci sono anche parallelismi nella verniciatura: il concetto bicolore con Ice Grey metallizzato e Grivola Grey metallizzato nelle regioni inferiori della parte anteriore richiama i toni di grigio che erano già in voga negli anni ’50. Le ruote da 20 pollici sono realizzate in magnesio e sono dotate di coprimozzi in fibra di carbonio aerodinamicamente vantaggiosi e serrature centrali.

Legami con la 718 Cayman GT4 RS

Come la 718 Cayman GT4 RS, la Porsche Vision 357 ha prese d’aria di processo posizionate in alto dietro i finestrini lato guidatore e passeggero, che i designer hanno adornato con decalcomanie “Air” in stile fumetto. Come il logo “eFuel” sul tappo del serbatoio sull’ala destra, le decalcomanie ricordano le grafiche del motorsport. Il motore boxer 4.0 litri a sei cilindri aspirato produce 368 kW (500 CV). L’unità centrale ad alta velocità sarebbe progettato per funzionare con e-carburanti.