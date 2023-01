Seres 5, arriva in Europa il nuovo SUV elettrico cinese

Seres 5 questo è il nome del nuovo SUV elettrico che arriva dalla Cina, un prodotto premium che debutta al Salone di Bruxelles, dal 14 al 22 gennaio. Sarà una proposta concreta per gli utenti della vecchia Europa, che potranno contare su una nuova alternativa alla Tesla Model Y, con la quale si mette in diretta competizione. Ci sono tre versioni, anche a trazione integrale, mentre la batteria è da 90 kWh. Il costo? 63.900 euro almeno per la due ruote motrici.

Design europeo

Stilisticamente la Seres 5 ha molto in comune con le vetture del suo genere, ma spicca per un frontale in cui ci sono i gruppi ottici full-LED con firma luminosa dallo sviluppo verticale e orizzontale, collocati in una zona intorno a un paraurti chiuso per rende più alta l’efficienza aerodinamica. Poco sotto trova agio una griglia di raffreddamento per alcuni sistemi di bordo, come quello per il radar e i più tradizionali sistemi di assistenza alla guida. Altro elemento di spicco è la portiera posteriore dalle linee molto filanti che si chiudono verso l’alto in un terzo finestrino molto piccolo. Il posteriore, invece, ha due fanali a LED a sviluppo orizzontale, legati al centro da una striscia sempre a LED che corre lungo tutto il portellone.

L’abitacolo della Seres 5

L’abitacolo è dominato da un sistema di infotainment composto da tre schermi diversi. Quello centrale è grande 15,6 pollici e al suo interno si trovano tutte le più importanti informazioni di navigazione e di intrattenimento. Di fronte al guidatore si colloca un secondo schermo, più piccolo, da 12,3 pollici che ha funzione di computer di bordo e proietta tutte le informazioni utili al guidatore. Quest’ultimo è coadiuvato da un grande head-up display, sul quale si possono visionare altre informazioni durante la guida.

Autonomia

La versione d’ingresso dal prezzo di 63.900 euro ha un pacco batterie al litio ferro fosfato da 80 kWh e può percorrere fino a 500 km con una sola carica, secondo il ciclo WLTP. La versione intermedia ha la trazione integrale al costo di 67.900 euro ed è in grado di percorrere con una sola carica 530 km. Il top di gamma è la Flasgship da 430 kW, ma con batteria da 90 kWh allo stato semi-solido, al prezzo base di 74.900 euro.