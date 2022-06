Honda: ecco la strategia del marchio fino al 2050

La Honda strategia prevede che il Brand diventerà carbon neutral nel 2050, ma non sacrificherà sulla via dell’elettrico il suo DNA sportivo.

Durante la presentazione alla stampa interazione della Civic e:HEV, la Casa giapponese ha svelato la Honda strategia per il futuro. Come era possibile aspettarsi, anche la Casa giapponese lavora sodo sul piano dell’elettrificazione. Lo fa in maniera graduale e proficua, passando dall’ibrido evoluto come quello della sua nuova auto di segmento C.

Honda strategia carbon neutral entro il 2050

Per arrivare a divenire un Brand carbon neutral entro il 2050, la Honda strategia prevede di incrementare le vendite delle vetture elettrificate. Queste nel 2030 rappresenteranno il 40% delle auto vendute; poi, nel 2035 diventeranno l’80%. Infine, nel 2040, quando terminerà la vendita dei motori termici, saranno la totalità. Ma c’è di più, per la fatidica data del 2050 saranno ridotti a zero gli incidenti fatali causati da auto o motocicli del Marchio. Insomma, tanta sostenibilità, ma, nel contempo, tanta sicurezza.

Honda strategia si concentrerà sulle batterie e sui servizi

Per portare a compimento il suo piano, Honda strategia punta a rafforzare la partnership per la produzione delle batterie e per realizzare degli accumulatori di energia allo stato solido. Inoltre, l’alleanza con Sony sarà fondamentale per sviluppare servizi indispensabili all’automobilista che è sempre più connesso.

3 nuovi modelli entro il 2023 e due sportive EV

Il processo di crescita elettrificata della Honda strategia passa anche per lo sviluppo di nuovi modelli, 3 dei quali arriveranno entro il 2023. Uno di questi sarà completamente elettrico, gli altri, chiaramente elettrificati. Tra questi anche il nuovo SUV di segmento C denominato, per ora ZR-V.

Anche gli automobilisti più sportivi però saranno soddisfatti. Il DNA di Honda affonda le sue radici nella sportività, per cui anche nel prossimo futuro arriveranno due modelli pensati per il cosiddetto fun to drive. Si tratta di due modelli completamente elettrici, dei quali uno rappresenterà la summa tecnologica del Brand ed erediterà il testimone dalla NSX. Il suo nome non è stato ancora rivelato, per cui ci piace pensare che possa essere lo stesso, nel solco della tradizione, magari con una lettera e ad identificarne la natura ad impatto zero.

Ce ne sarà anche un altro, destinato ad ampliare il listino delle sportive verso il basso, ma che riserverà sempre delle piacevoli sorprese dal punto di vista dinamico. Intanto, attendiamo con ansia l’erede della Civic Type-R, quella che è l’attuale riferimento per le compatte da trackday. Chissà se la nuova, figlia dell’undicesima generazione del modello nato nel lontano 1972, sarà anch’essa ibrida come la Civic e:HEV da cui deriva?