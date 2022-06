F1 Canada 2022: Verstappen in pole, Alonso la sorpresa

Rocambolesche, piene di emozioni e di sorprese, queste sono state le qualifiche del GP di F1 Canada 2022, con Max Verstappen che può festeggiare una meritata pole position, a testimonianza che le cose girano positive per lui anche al sabato. La grande sorpresa però è chi partirà al suo fianco, ovvero sia Fernando Alonso. Il campione di Oviedo mancava dalla prima fila da Germania 2012, quasi dieci anni fa, in più con questo risultato è il primo quarantenne nella storia della F1 a raccogliere un risultato del genere, da quando Michael Schumacher non conquistò la seconda a posizione nel 2012 in Cina. I ferraristi non possono gioire questa volta, con Leclerc che scatterà dalla penultima posizione, a causa delle varie penalità, e Sainz solo terzo.

Q1: niente sorprese

La pista di Montreal è stata condizionata dagli agenti atmosferici, come pioggia, umidità e vento. Nel Q1, tuttavia non ci sono state grosse sorprese, con le eliminazioni di Tsunoda, che partirà dall’ultima fila, e quelle dei vari Latifi, Vettel, Stroll e Gasly. Charles Leclerc era riuscito a superare il Q1, ma una volta raggiunto il Q2 ha deciso di non partecipare alla disputa, dovendo comunque scontare le varie penalità per il cambio della power-unit.

F1 Canada 2022, Q2: Perez a muro

La seconda batteria delle qualifiche è stata condizionata dall’incidente di Sergio Perez a curva 3, una parte di tracciato particolarmente viscida che lo ha costretto a finire fuori strada andando a schiantarsi contro le barriere. Grande delusione per il messicano della Red Bull, e Q2 fermato anzi tempo con le bandiere rosse la sessione. Una volta ripartiti la pista si è asciugata abbastanza velocemente, e sono stati esclusi dalla caccia alla pole position: Leclerc, Norris, Perez, Albon e Bottas. Sorpresa per la Haas che porta entrambe le monoposto nel Q3.

Q3: la pole di Verstappen

Con la pista sempre più asciutta, George Russell della Mercedes ha provato l’azzardo delle slick, l’unico a provarci in questo modo. L’inglese ha dato spettacolo ma non è riuscito a conquistare la pole position, finendo solamente settimo. L’asso della manica è stato tirato fuori sia da Max Verstappen, autore di uno strepitoso giro in 1’21″299 e soprattutto da Fernando Alonso che per poco non si piazza davanti a tutti. Il quarantenne dell’Alpine ha regolato anche Carlos Sainz, che aveva sperato a lungo nella prima fila, ma che invece aprirà la seconda. Accanto al ferrarista partirà Lewis Hamilton. Quinto posto per Magnussen e sesto per Schumacher, alla sua miglior qualifica dell’anno. Ricciardo, Zhou e Ocon concludono la top ten.