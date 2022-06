Lexus Electrified Sport Concept: pronta per Goodwood

La Lexus Electrified Sport Concept al Festival of Speed dal 23 al 26 giugno svela la nuova strategia del Brand per divenire carbon neutral.

La Lexus è pronta ad abbracciare definitivamente la strategia dell’elettrico, e la sua presenza al Festival of Speed di Goodwood dal 23 al 26 giugno con un prototipo ad alte prestazioni lo dimostra. Lexus Electrified Sport Concept infatti, non è solo un esercizio di stile, ma una promessa tecnologica del Brand giapponese.

Lexus punta sull’elettrico da guidare

Con Lexus Electrified Sport Concept al Festival of Speed la Lexus indica la via della sostenibilità estrema anche per l’erede spirituale della meravigliosa LFA. Dal 23 al 26 giugno la troverete presso l’Electric Avenue nel Sussex, precisamente nel parco della Goodwood House. La linea sembra ricordare quella della Supra, ma appare più affilata, più lunga, e, soprattutto, ancora più levigata per via delle superfici lisce e meno tormentate dalle aperture.

Numeri da capogiro per la Electrified Sport Concept

Quello che sconvolge della Lexus Electrified Sport Concept sono le cifre, decisamente estreme, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h coperta in appena 2 secondi, a fronte di un’autonomia di ben 700 km. Con questo prototipo la Lexus guarda avanti e non è escluso che rappresenti il preludio all’avvento delle batterie allo stato solido. Intanto, i numeri evidenziano che l’elettrico puro non teme il confronto con il termico anche per le vetture più prestazionali, anche se rimane l’incognita del peso per questa proposta del Brand giapponese.

Lexus è pronta per l’offensiva elettrica

La Electrified Sport Concept è solo una delle 16 vetture che, nel mese di dicembre 2021, in Giappone, Akio Toyoda, il presidente di Toyota, ha svelato per spiegare l’offensiva elettrica del Marchio. La strategia è pronta e l’obiettivo è quello di puntare a divenire un Costruttore carbon neutral. Adesso, prendendo parte all’evento inglese, il Brand inizia ad esportare fuori dai confini del Sol Levante la sua idea di futuro sostenibile nel settore dell’automotive. Un primo assaggio, a dir la verità, è arrivato con la UX 300e, ma il SUV in questione rappresenta solamente il primo passo di un percorso molto più ampio.