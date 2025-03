La prontezza e il coraggio di Sara De Bastiani, camionista bellunese di 36 anni, hanno evitato una tragedia sulla statale 47 della Valsugana. La donna ha posizionato il suo mezzo pesante di traverso per bloccare un’auto contromano, salvando potenzialmente molte vite. “Non ho fatto nulla di speciale”, afferma con modestia, dimostrando un grande senso civico.

Madre di due figli e appassionata del suo lavoro, Sara ha ereditato l’amore per i camion dalla sua famiglia: suo padre lavorava con escavatori e suo nonno era boscaiolo. Dipendente della Waldprofi, azienda di servizi forestali, è apprezzata per la sua dedizione e professionalità. Walter Schimd, responsabile della logistica, la definisce una lavoratrice che si distingue per passione e competenza.

Il suo gesto ha ricevuto grande riconoscimento, anche da parte della madre della conducente dell’auto contromano, che l’ha contattata per ringraziarla. Questo episodio sottolinea l’importanza della sicurezza stradale, un tema caro a Sara, che sui social ha evidenziato la necessità di una maggiore formazione per gli automobilisti, essenziali per prevenire situazioni pericolose.

La storia di Sara è un esempio di come il senso civico e la prontezza possano fare la differenza, dimostrando che il coraggio al volante non è solo una questione di tecnica, ma anche di cuore e responsabilità.