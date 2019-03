Tuareg Rally: muore il padre del ministro Erika Stefani

Nel corso di una gara motociclistica denominata Tuareg Rally è deceduto, in seguito ad un incidente, Giovanni Stefani, padre del ministro leghista degli Affari regionali Erika Stefani.

Il 72enne aveva indossato tuta e casco in numerose occasioni, infatti aveva corso in gare importanti come la Parigi-Dakar, la Transorientale, il Rally dei Faraoni, e in altre competizioni di spessore.

Residente a Trissino (VI), lascia la figlia Erika ed un altro figlio. Parole di cordoglio da parte di Luca Zaia, governatore del Veneto, “sono profondamente addolorato da questa tristissima notizia. Un legame di sincera amicizia e stima mi unisce a Erika e posso solo immaginare la sua grande sofferenza per la perdita di un papà che le è sempre stato vicino, che l’ha cresciuta, incoraggiata nelle sue attività professionali e politiche, amata. Un uomo dinamico, attivo, che ha coltivato fino all’ultimo la straordinaria passione per i motori e le gare motociclistiche in particolare”.

A cui si unisce il messaggio social della Lega: “il nostro abbraccio al ministro Erika Stefani e una preghiera per il suo papà”.