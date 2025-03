L’attesa è finalmente terminata: Aston Martin Vanquish presenta la sua ultima meraviglia, la Vanquish Volante 2026, una vettura che ridefinisce il significato di auto di lusso. Questo capolavoro unisce un design senza tempo a prestazioni eccezionali, incarnando l’essenza dell’ingegneria britannica. Al centro di tutto, il cuore pulsante: un impressionante motore V12 da 5.2 litri twin-turbo, che promette emozioni senza precedenti.

Prestazioni senza compromessi

Con i suoi 824 cavalli e una coppia di 1000 Nm, il V12 della Vanquish Volante è una vera opera d’arte meccanica. Abbinato a un cambio automatico ZF a otto rapporti, consente alla vettura di raggiungere una velocità massima di 345 Km/h. Nonostante un incremento di peso di 209 libbre rispetto alla coupé, questa cabriolet accelera da 0 a 100 km/h in soli 3,4 secondi, un risultato straordinario che conferma la sua anima sportiva.

Design e innovazione

Il telaio della Volante è stato ottimizzato per garantire rigidità strutturale, mentre le sospensioni, con ammortizzatori Bilstein DTX, sono state calibrate specificamente per questa versione. I freni carboceramici e le ruote da 21 pollici, abbinate a pneumatici Pirelli P Zero, offrono una combinazione perfetta di sicurezza e aderenza. Ogni dettaglio è stato progettato per massimizzare l’esperienza di guida.

All’interno, l’abitacolo esprime un lusso senza compromessi. Due display digitali da 10,25 pollici gestiscono sia la strumentazione che l’infotainment, mentre il tetto in tessuto K-fold, azionabile con un semplice pulsante, si apre in 14 secondi e si chiude in 16. Con il tetto abbassato, il sistema di scarico in titanio opzionale regala un sound avvolgente, trasformando ogni viaggio in un’esperienza unica.

Aston Martin Vanquish Volante,un’icona di stile

Adrian Hallmark, CEO di Aston Martin, ha definito la Vanquish Volante una celebrazione di 60 anni di eccellenza nel segmento delle cabriolet. “Con il suo design straordinario e il motore V12 più potente mai montato su un’auto a motore anteriore, la Vanquish Volante rappresenta il culmine della nostra filosofia,” ha dichiarato Hallmark.

La produzione della Vanquish Volante inizierà nel terzo trimestre del 2025, con una tiratura limitata a meno di 1.000 unità all’anno. Sebbene il prezzo ufficiale non sia stato ancora comunicato, si prevede che supererà i 434.000 dollari della versione coupé. Questo la rende un oggetto del desiderio esclusivo, riservato a pochi fortunati.