Aston Martin, il leggendario costruttore britannico di auto di lusso, si trova in una fase di turbolenza economica. Con perdite di 289 milioni di sterline e un debito che ha raggiunto 1,16 miliardi, il 2023 ha visto anche un calo delle vendite del 9%, con appena 6.030 unità vendute. Le azioni del marchio hanno subito una contrazione del 33% nell’ultimo anno, riflettendo la crisi profonda.

Aston Martin, i numeri non tornano

Per affrontare questa difficile situazione, l’azienda ha varato un piano di ristrutturazione che include il taglio del 5% della forza lavoro, con licenziamenti distribuiti in vari reparti. Questa mossa, secondo il management, dovrebbe generare un risparmio di 25 milioni di sterline, di cui la metà è già stata conseguita nel 2023. L’obiettivo è allineare i costi operativi alla nuova realtà di mercato.

A dare un po’ di respiro è stato l’investimento di 269 milioni di euro da parte del gruppo cinese Geely, che è diventato il terzo azionista principale del marchio. Questo supporto strategico potrebbe rivelarsi cruciale per il futuro di Aston Martin, specialmente in un mercato globale sempre più competitivo.

Tanti i modelli per rilanciare il marchio

Nonostante gli sforzi per rilanciare il brand, tra cui il lancio di modelli come Vantage, DBX707 e Vanquish, e gli investimenti nel team di Formula 1, i risultati tardano ad arrivare. Il CEO Tobias Moers ha annunciato per il 2024 un piano ambizioso con nuovi modelli e tecnologie innovative, incluso lo sviluppo della prima supercar elettrica, attesa per la seconda metà del decennio. Questi progetti sono parte di una strategia di rilancio finanziario che punta a trasformare il marchio.

Con il contributo del progettista Adrian Newey nel team F1 e il supporto tecnologico di Geely, Aston Martin spera di ritrovare il suo prestigio e di rafforzare la sua posizione nel segmento delle auto di lusso. Tuttavia, il cammino verso la stabilità economica e il successo commerciale rimane complesso e pieno di sfide.