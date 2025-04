Honda Racing Corporation ha deciso di aprire una nuova era nel mondo del collezionismo automobilistico, mettendo all’asta pezzi originali del celebre motore RA100E V10, che ha contribuito al trionfo di Ayrton Senna nel campionato mondiale di Formula 1 del 1990. Questa iniziativa, che si terrà durante la prestigiosa Monterey Car Week in California, rappresenta un’opportunità unica per gli appassionati di motorsport e i collezionisti di accaparrarsi autentici frammenti di storia.

I componenti, tra cui pistoni, bielle, alberi a camme e coperchi valvole, sono stati estratti con estrema cura negli stabilimenti di Sakura City, in Giappone. Ogni pezzo sarà accompagnato da una teca espositiva di pregio e da un certificato di autenticità rilasciato da HRC, garantendo così il valore storico e collezionistico di questi oggetti unici.

L’importanza di un’epoca leggendaria

Il motore Honda RA100E V10 non è solo un capolavoro di ingegneria, ma anche un simbolo di un’epoca d’oro della Formula 1. La sua potenza e affidabilità permisero a Senna e al compagno di squadra Gerhard Berger di dominare una delle stagioni più competitive della storia. Oggi, questi componenti diventano reliquie che incarnano il fascino e la passione di quegli anni irripetibili.

Un modello di business innovativo

Questa iniziativa segna un nuovo capitolo per Honda Racing Corporation, che punta a valorizzare la propria eredità sportiva attraverso il mercato dei memorabilia racing. Come dichiarato dal presidente Koji Watanabe, l’obiettivo è offrire ai fan l’opportunità di possedere un frammento autentico del patrimonio Honda. Questo progetto si espanderà in futuro, includendo componenti provenienti da moto da competizione, vetture IndyCar e altre gemme della Heritage Collection del costruttore giapponese.

Un tributo alla passione

L’asta non è solo un evento commerciale, ma un omaggio alla velocità, alla dedizione e al talento straordinario di Ayrton Senna. Ogni pezzo meccanico narra storie di sfide epiche e vittorie memorabili, creando un legame emozionale con i fan e permettendo loro di possedere un frammento tangibile di un’epoca leggendaria.