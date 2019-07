La wagon sportiva del Fulmine si allena girando al Nurburgring con modifiche all’anteriore ed al posteriore

Anche la Opel Insignia veste sportivo con la variante GSI che è stata abbinata anche alla versione wagon denominata Sports Tourer; ebbene la prossima versione, oggetto di un inevitabile restyling, è stata sorpresa nel vecchio Nurburgring come testimoniano le foto spia della nostra gallery.

Come tutta la gamma Insignia, anche la GSI avrà una nuova griglia anteriore e dei gruppi ottici rivisti, non a caso è proprio in queste zone della carrozzeria che sono presenti le camuffature di rito. Novità in vista anche per il paraurti anteriore che riceverà di sicuro nuove prese d’aria e nuove firme luminosi per unire maggior efficienza aerodinamica ad un look più accattivante.

Anche la vista posteriore presenta dei cambiamenti grazie ad un nuovo paraurti posteriore ed a nuove luci posteriori, quest’ultime è molto probabile che verranno aggiornate esclusivamente nella grafica. Rimangono i freni Brembo con pinze rosse, mentre non si conoscono ancora eventuali novità a livello di motorizzazioni.

Chiaramente, come avviene sulle vetture di recente progettazione, potrebbe esserci un’implementazione a livello di infotainment, visto che questi sistemi cambiano velocemente per essere sempre al passo con i tempi e con le nuove esigenze degli automobilisti moderni.

Opel Insignia GSI Sports Tourer: le foto spia Vedi tutte le immagini +13