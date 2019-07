Audi Q5 restyling, spiata durante i test

Il rinnovato SUV della Casa dei quattro è stato immortalato con alcune camuffature chiamate a nascondere le novità estetiche della vettura.

Negli ultimi mesi, la Casa dei Quattro anelli risulta impegnata nel collaudo di numerosi modelli, tra cui l’Audi Q5, pronta ad essere aggiornata con un restyling di metà carriera dedicato principalmente all’estetica della vettura.

Un prototipo della Q5 restyling è stato infatti immortalato mentre effettuava alcuni test su strada, dotato di alcune camuffature posizionate su numerosi dettagli del corpo vettura. Dalle immagini che vi proponiamo è possibile osservare che le novità estetiche della vettura riguarderanno il fascione paraurti anteriore, impreziosito da prese d’aria di nuovo disegno, la griglia single frame e i gruppi ottici a LED.

Anche la vista posteriore subirà alcune modifiche che riguarderanno la grafica delle luci e il fascione paraurti. Anche se non è visibile nelle immagini “spia”, anche l’abitacolo subirà un aggiornamento che ricalcherà quello visto sulla rinnovata A4.

Per quanto riguarda la parte meccanica della vettura, non sono trapelate notizie in merito alla possibile introduzione di nuovi motori nella gamma della Q5 che comunque vanterà un’ampia offerta di motori diesel e benzina e di una variante ibrida plug-in ricaricabile alla spina.

Audi Q5 restyling: le foto spia Vedi tutte le immagini +12