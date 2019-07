Jaguar, nel 2020 debutta la J-Pace

L’offensiva di SUV della Casa britannica è destinata ad ampliarsi con l’arrivo di due inediti modelli.

Jaguar è pronta a presentare – a partire dal 2020 – una serie di succulenti novità, tra cui troveremo la Jaguar J-Pace, SUV di grandi dimensioni che andrà a posizionarsi al di sopra dell’attuale F-Pace. Le novità a ruote alte targate Jaguar non dovrebbero però fermarsi al debutto della nuova J-Pace, infatti nei piani della Casa del Giaguaro ci sarebbe anche il lancio di un ulteriore SUV, questa volta però di dimensioni ultra compatte.

Queste indiscrezioni sono trapelate da un comunicato del World Car of The Year: la giuria del celebre premio avrebbe infatti ricevuto in anteprima una lista dei modelli in uscita dopo capodanno. I SUV continuano quindi ad essere il punto focale della strategia del Gruppo Jaguar-Land Rover, pronto a puntare molto sulla nuova J-Pace, tanto da farla diventare uno dei punti di riferimento del segmento “E”.

Nel mirino del futuro SUV del Costruttore inglese ci sarebbero infatti modelli sportivo e lussuosi del calibro della Porsche Cayenne. Dal canto suo, la J-Pace sfrutterà le sinergie del Gruppo britannico, basandosi sull’ottima piattaforma usata dalla Range Rover, anche se rispetto a quest’ultima la J-Pace avrà una connotazione completamente diversa, a partire dal design e fino ad arrivare alla dinamica del veicolo. La futura ammiraglia ruote alte di Jaguar dovrebbe vantare una gamma di potenti propulsori a “V” a sei e otto cilindri, sia a benzina che diesel. Ovviamente non mancherà una versione elettrificata, ovvero una variante ibrida plug-in, in grado di offrire anche un’autonomia a zero emissioni.

Per quanto riguarda invece il nuovo “baby SUV” targato Jaguar, parliamo di un modello ancora più compatto della E-Pace, lunga 4,40 metri: si tratterebbe quindi di una raffinata vettura sviluppata per un uso prevalentemente cittadino e che punterà molto anche sulla clientela femminile.

Le novità che ha in serbo Jaguar non riguarderanno però solo i modelli SUV, infatti il prossimo anno è in arrivo la nuova generazione dell’ammiraglia XJ che per la prima volta nella sua lunga storia sarà proposta esclusivamente in versione 100% elettrica, portando in dote molte delle tecnologie viste sul SUV a zero emissioni I-Pace. Un’altra importante novità sarà rappresentata dall’arrivo della nuova generazione della F-Type che sarà totalmente stravolta, sia dal punto di vista estetico che da quello tecnico e meccanico. Attesa nella seconda metà del 2020, la nuova F-Type sarà declinata sia in versione coupé che roadster, vanterà motori fino a 560 CV e nel 2023 sarà declinata anche in una variante elettrica.

Jaguar I-Pace Vedi tutte le immagini +167