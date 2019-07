BMW iNext: le foto spia prima del debutto

Sono state rilasciate delle nuovo foto spia che ritraggono la BMW iNext in una bisarca, sotto ad una nuova X5. A livello di dimensioni iNext sembra più grande.

Abbiamo incontrato la BMW iNEXT già molte volte, alcune delle quali senza troppi camuffamenti. In questa ultima serie di foto spia, abbiamo avuto un’opportunità unica per valutare quanto sarà grande l’iNEXT, poiché nella sua bisarca è posta nella fila inferiore e sopra di essa si trova una X5 M odierna. Usandolo quest’ultima come metro di paragone, possiamo vedere che l’iNEXT sarà uno leggermente più grande, il che significa che sarà uno dei più grandi SUV elettrici di lusso.

Potrebbe essere quindi più lungo dell’Audi E-Tron, che è a sua volte più lungo della Mercedes-Benz EQC, e ovviamente della Jaguar I-Pace, tutte concorrenti nello stesso particolare segmento a quattro ruote. L’unico SUV elettrico più grande della BMW iNext potrebbe essere il Tesla Model X, l’unico ad offrire una terza fila di sedute.

Osservando da vicino dove è stata aggiunta la lunghezza su iNEXT, la maggior parte sembra essere dietro le ruote posteriori. Sembra quasi abbastanza lunga da avere anch’essa una terza fila di posti come opzione, se non addirittura come scelta standard. Questo lo renderebbe sicuramente il concorrente del Model X più diretto. Se non offre una terza fila, almeno sembra avere un’area di carico particolarmente capiente.

Un ulteriore confronto tra iNEXT e X5 mostra come iNEXT abbia un tetto molto più basso ed è generalmente dal profilo più abbassato (non diversamente da un confronto tra Mercedes EQC e GLC). Il montante D è spesso e il lunotto si alza in modo simile al design della BMW X2. Forse BMW punta ad una maggiore sportività per questo SUV elettrico, per essere il più aggressivo della maggior parte dei suoi concorrenti .

La BMW iNEXT entrerà in produzione il prossimo anno e sarà probabilmente in vendita come modello 2022. La BMW ha dichiarato che offrirà fino a 372 miglia di autonomia e assistenza avanzata al guidatore che potrebbe avvicinarsi alla guida elettrica.

BMW iX5 iNEXT: le foto spia Vedi tutte le immagini +19