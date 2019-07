Smart EQ ForFour, il restyling svelato da foto spia

La versione aggiornata della cinque porte elettrica targata Smart è stata spiata mentre effettuava alcuni test di collaudo su strada.

Tempo di aggiornamento per la Smart EQ ForFour, vettura 100% elettrica dotata di cinque portiere del Costruttore tedesco appartenente all’orbita Daimler, Gruppo che controlla tra le altre cose anche il brand Mercedes. Un prototipo della EQ ForFour restyling è stato immortalato da alcune foto “rubate” mentre effettuava i classici test su strada che anticipano il suo debutto commerciale.

L’aggiornamento dedicato alla ForFour seguirà quello dedicato alla più piccola EQ ForTwo, anch’essa spiata qualche mese fa durante i collaudi effettuati su strade aperte al pubblico. Nelle esclusive immagini che vi proponiamo si vede la EQ ForFour facelift completamente camuffata da alcune pellicole di colore bianco, applicate sul corpo vettura per nascondere ad occhi indiscreti le forme definitive del rinnovato modello.

Le novità riguarderanno la forma dei proiettori anteriori e dei fari posteriori, a cui si aggiungeranno i fascioni paraurti di inedito disegno e una griglia frontale di nuova concezione. I gruppi ottici vanteranno l’uso della tecnologia LED e con ogni probabilità si ispireranno al design di quelli visti sulla concept car Smart Forease, mentre la mascherina frontale riprenderà la filosofia stilistica di quella vista sulla concept Smart Vision EQ, mostrata al grande pubblico nel 2017. Il corpo vettura sfoggerà inoltre prese d’aria specifiche che non serviranno a raffreddare il propulsore termico, considerando che la vettura vanterà una meccanica 100% elettrica, ma verranno utilizzate per ottimizzare il funzionamento dei componenti dell’unità a zero emissioni.

Come accennato in precedenza, la vettura sarà proposta esclusivamente in versione elettrificata, seguendo così la decisione del Costruttore di produrre a partire dal 2020 esclusivamente modelli equipaggiati con questo tipo di meccanica ecosostenibile. Rispetto all’attuale versione in commercio, la EQ ForFour restyling dovrebbe sfruttare un propulsore più potente alimentato da batterie in grado di offrire un’autonomia più elevata rispetto agli attuali 160 km.

Bisogna infine ricordare che questo modello sarà l’ultimo realizzato esclusivamente dal Gruppo Daimler, infatti quest’ultimo ha recentemente formato una joint venture al 50% con il colosso automobilistico cinese Geely. Quest’ultimo svilupperà la meccanica dei futuri modelli Smart, mentre Mercedes si occuperà de design degli esterni e del loro abitacolo.

Smart Forfour EQ restyling: le foto spia Vedi tutte le immagini +12