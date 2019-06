Ford: 760 CV per la Mustang Shelby GT500

La Ford è conosciuta in tutto il mondo anche per la sua muscle car, ovvero la Mustang, che sta cogliendo ottimi risultati commerciali anche in Europa. Ma chiaramente, per gli appassionati la più iconica variante di questo modello longevo e fortunato è quella che porta in dote la sigla altrettanto evocativa di Shelby, precisamente la GT500.

Ebbene, la prossima Mustang GT500 avrà una potenza mostruosa per una vettura del genere, che non era stata svelata in occasione della presentazione avvenuta Detroit, oggi il dato è noto e si tratta precisamente di 760 CV a cui corrispondono anche 847 Nm di coppia. Ce n’è abbastanza per mandare in frantumi gli pneumatici posteriori!

Nello specifico si tratta della Ford più “cavallata” di tutti i tempi, una vera manna per gli smanettoni, capace di superare di 104 CV il valore erogato dal modello uscente. Merito di tutta questa potenza sprigionata dal V8 da 5,2 litri deriva anche dal compressore volumetrico con intercooler aria-acqua, mentre la trasmissione dei cavalli alle ruote posteriori passa attraverso il cambio automatico a doppia frizione Tremec con 7 rapporti.

Non mancherà la modalità di guida per bruciare i semafori, denominata Drag, oppure la possibilità di tenere pinzati solamente i freni anteriori per far fumare le ruote posteriori. Purtroppo non si conoscono i dati numerici relativi alle prestazioni che, sicuramente, saranno all’altezza della sua potenza.