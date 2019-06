Kia Stinger S, il debutto al Parco Valentino 2019

Kia ha scelto l’edizione 2019 del Parco Valentino per svelare la nuova Stinger S, serie speciale a tiratura limitata della estrosa ed accattivante Gran Turismo coreana. Il debutto di questa inedita ed interessante versione sarà quindi nella splendida cornice della kermesse torinese, uno degli appuntamenti automotive più importanti d’Italia che si svolgerà nel capoluogo piemontese dal 19 al 23 giugno prossimo.

L’evento, che dovrebbe richiamare oltre 600 mila visitatori, è decisamente unico nel suo genere, sia per il numero e per la varietà degli eventi che caratterizzeranno il suo programma che per l’esposizione delle tante anteprime automobilistiche lungo i viali del parco torinese.

La Kia Stinger S sarà realizzata in una tiratura limitata di appena 20 esemplari, tutti numerati progressivamente ed impreziositi da un badge che identifica questa particolare versione dal sapore collezionistico. La “S” che distingue la nuova serie speciale dedicata alla Stinger regala un tocco decisamente sportivo alla vettura, come sottolineato dalla presenza dei cerchi in alluminio da 20 pollici, parte di un nuovo kit estetico-aerodinamico messo a punto dalla Casa di Seul per regalare anche più dinamicità a questa vettura polivalente ed in grado di offrire un elevato piacere di guida. Non mancheranno inoltre un assetto sportivo dedicato grazie all’adozione di molle specifiche, non mancheranno inoltre penumatici ribassati e uno scarico dal carattere “racing”.

Purtroppo però, Kia ha dichiarato che è ancora troppo presto per avere altre succulente informazioni su questo nuovo allestimento dedicato alla Stinger, sia per quanto riguarda le caratteristiche tecniche della vettura che per il suo listino e l’apertura delle ordinazioni. L’unica cosa certa è che l’esemplare numero “zero” sarà esposto nel cortile del Castello del Valentino a Torino e che sfilerà – guidata dall’Amministratore Delegato di Kia Motors Company Italy, Giuseppe Bitti – per le strade del Capoluogo Piemontese durante la parata di Supercar del 19 giugno.

La Casa coreana sarà presente a Parco Valentino con un proprio stand dove verranno esposti alcuni dei modelli più rappresentativi della gamma, tra cui ovviamente la Stinger GT, ma anche i modelli ecosostenibili, come il crossover elettrico Kia e-Niro e la compatta elettrica Kia e-Soul. Queste due vetture, che rappresentano la nuova filosofia a zero emissioni della Casa di Seul, potranno essere testate dal pubblico nelle giornate del 22 e 23 giugno.