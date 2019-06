Alfa Romeo: la Stelvio Ti è già ordinabile

Sportiva come le antenate degne di questa sigla, la Stelvio Ti è già entrata nei desideri degli appassionati di Alfa Romeo; sarà per la sua personalizzazione estetica, per i suoi motori potenti o per la sua ricca dotazione di serie.

Il sogno per molti però potrà diventare presto realtà perché l’auto è già ordinabile in concessionaria, anche se la Casa non ha divulgato un listino ufficiale. Per cui non si conoscono i prezzi ma si può ipotizzare un rincaro rispetto ad altre varianti meno caratterizzate.

Nello specifico, la Stelvio Ti si riconosce per i cerchi neri da 20 pollici che ben si abbinano ai dettagli in fibra di carbonio come le calotte dei retrovisori esterni e la V della mascherina. Le tonalità scure vengono utilizzate anche per la cornice dei vetri laterali, per gli scarichi e per i loghi, mentre i gruppi ottici posteriori sono oscurati.

L’abitacolo è sportivo con le sedute in pelle di stampo racing e la pedaliera in alluminio, ma non mancano uno schermo da 8,8 pollici per il sistema d’infotainment ed un accessorio indispensabile per chi viaggia molto come il cruise control adattivo. Le palette del cambio automatico ad 8 rapporti sono anch’esse in alluminio e possono essere utilizzate per sprigionare i 210 CV della 2.2 a gasolio o i 280 CV della motorizzazione 2.0 turbo benzina. Inoltre, per avere sempre la situazione sotto controllo, la vettura è dotata di trazione integrale Q4.

Dulcis in fundo, la vettura potrà contare sul bloccaggio del differenziale posteriore e sulle sospensioni a controllo elettronico per rendere la guida ancora più raffinata.