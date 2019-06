Alfa Romeo Giulietta: ecco il nuovo allestimento Carbon Edition

Un nuovo allestimento che punta i riflettori sugli atout di sportività e dinamismo propri dell’immagine Alfa Romeo, e ribaditi nella nuova edizione in chiave Model Year 2019 della longeva “segmento C” Giulietta: è l’inedita configurazione Carbon Edition, pronta al debutto nelle concessionarie Fca attraverso una formula di equipaggiamento “tutto compreso” dedicata per offrire all’acquirente una vettura dall’indole marcatamente “energica” e, nel contempo, “Un vantaggio cliente del 50%” in rapporto alla versione dalla quale essa deriva.

La nuova declinazione Carbon Edition viene proposta per le declinazioni Alfa Romeo Giulietta Sport (“Dall’immagine tipicamente Alfa Romeo”) e Giulietta Veloce (“Massima espressione di sportività”).

Nello specifico, per Alfa Romeo Giulietta Sport Carbon Edition, disponibile per le versioni 1.4 turbo benzina 120 CV (modello che, in listino, parte da 26.700 euro) e turbodiesel 1.6 Jtdm 120 CV (in vendita, nella configurazione-standard di allestimento, a partire da 28.200 euro), aggiunge alla dotazione di serie un ricco equipaggiamento: gruppi ottici anteriori Bi-xeno con funzione AFS-Advanced Frontlighting System (tecnologia adattiva Magneti Marelli del fascio luminoso in funzione delle condizioni dinamiche di marcia e meteorologiche), cerchi in lega “Performance” da 18” a finitura in tinta nero lucido, paraurti corredati da modanature in giallo, impianto frenante Brembo maggiorato con pinze verniciate in giallo, “Pack Carbon Look” al corpo vettura (kit che, all’insegna del dinamismo, mette in evidenza uno specifico trattamento estetico per minigonne laterali, griglia frontale e gusci degli specchi retrovisori esterni) e pacchetto “Veloce-Giallo Corsa” per il layout abitacolo, del quale fanno parte i sedili semi-anatomici rivestiti in tessuto ed Alcantara con cuciture gialle a contrasto, ed accenti dedicati (anch’essi in giallo) per le cuciture su volante, leva del cambio e leva del freno a mano.

Per Alfa Romeo Giulietta Veloce Carbon Edition, “base di partenza” è la versione turbodiesel equipaggiata con il recentemente rinnovato 2.0 Multijet II da 170 CV con cambio Alfa TCT doppia frizione, in listino a partire da 32.450 euro. La dotazione Carbon Edition comprende, oltre all’allestimento-standard, il “Pack Tech”, ovvero dispositivo infotainment Alfa Connect by Alpine con display 7” a connettività compatibile con gli standard Apple CarPlay ed Android Auto, presa USB-HDMI e sensori posteriori con telecamera per le manovre di parcheggio. Analogamente alla variante “Sport”, anche Giulietta Veloce Carbon Edition offre, di serie, il “pack” Carbon Look, la fanaleria Bi-xeno con tecnologia AFS, i nuovi cerchi in lega “Performance” da 18” nella finitura in nero lucido, i paraurti (anteriore e posteriore) arricchiti da inserti in tinta Giallo Corsa, e per l’abitacolo i rivestimenti in Alcantara e tessuto, con cuciture gialle a contrasto, per i sedili, il volante, la leva del cambio ed il freno a mano.