BMW: l’estate porterà novità su tutta la gamma

Novità in vista per la gamma BMW, che diventerà ulteriormente ricca con l’arrivo dell’estate, quando arriveranno nuove motorizzazioni per tanti modelli a cominciare dalle recenti Serie 3 e Z4 next generation.

La berlina della Casa dell’Elica a luglio guadagnerà il 6 cilindri 3.0 litri sovralimentato che troverà posto sulla M340i xDrive, ma la gamma della Serie 3 si arricchirà anche della 330e, ovvero l’ibrida plug-in che, sfruttando un motore elettrico a supporto di quello convenzionale da 2.0 litri con sovralimentazione, promette un’autonomia di 66 km ad impatto zero. Per la quattro porte BMW lo stesso mese ci saranno anche nuove tinte come il grigio Oxide, il grigio scuro Frozen ed il bianco Brillant. Ma non mancherà l’estensione della trazione integrale xDrive alle 320i, 330i e 330d, oltre alla possibilità di avere in opzione sia le sospensioni adattive che quelle sportive griffate M Sport.

La roadster Z4 invece guadagna il motore 2.0 litri turbo a 4 cilindri, uno dei più interessanti per il nostro mercato, che eroga 197 CV e che può essere abbinato sia alla trasmissione automatica ad 8 rapporti che a quella manuale a 6 marce dedicata ai puristi.

Rimanendo in tema di sportive, la M4, nelle varianti coupé e cabrio, avrà il pacchetto M Competition nella dotazione di serie che consente di avere, oltre allo scarico sportivo, ai cerchi da 20 pollici alleggeriti, alle sospensioni adattive e ad un controllo di stabilità più permissivo, anche una potenza extra di 19 CV. Mentre la Serie 8 riceve l’ingresso in gamma del motore 6 cilindri 3.0 litri turbo benzina da 340 CV oltre a nuovi colori ed a nuove finiture interne.

Sulla Serie 5 si punta in alto, in merito alla cavalleria, con la M550i xDrive che adotterà un motore 4.4 V8 sovralimentato rivisto e capace di erogare ben 530 CV. Novità anche sul fronte dell’elettrificazione con la 530e ibrida plug-in che riprende lo schema della stessa variante proposta sulla Serie 3 e promette percorrenze nell’ordine dei 50 km/l. Sempre a livello di ibride inoltre, debutterà un dispositivo sonoro che avviserà i pedoni del loro passaggio quando quest’ultime viaggeranno in modalità elettrica.

NOVITA’ BMW PER LA GAMMA SUV

Per quanto riguarda i SUV, la X2 potrà fregiarsi di nuovi fari a LED e di un nuovo schermo dell’infotainment da 8,8 pollici, che può arrivare anche fino 10,25 pollici (in opzione). Tra gli accessori debutteranno nuovi cerchi in lega da 18 e 19 pollici, nuovi tessuti interni ed i freni M Sport per la M35i.

Saranno sempre più sportive le X3 e le X4 grazie ai nuovi sedili M Sport con fianchetti più importanti, e la possibilità di avere il pacchetto M Sport Individual che annovera i cerchi da 21 pollici, le rifiniture in nero lucido, oltre ai rivestimenti in pelle Merino.

Infine, la X5 ospiterà sotto il cofano il 2 litri diesel da 231 CV sulla xDrive 25d ed la power uniti ibrida da 394 CV sulla xDrive 45e, che promette di percorrere fino ad 80 km ad impatto zero.